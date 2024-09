Xavi si sente accerchiato dai giornalisti “Guardiolisti”, e attacca Besa di El Paìs

Pare che abbia stilato una lista di 25 giornalisti “traditori” che seguono il Barcellona. Besa aveva definito la squadra “giullare d’Europa”

Xavi non ha festeggiato la vittoria sul Napoli. Aveva un paio di sassolini da togliersi in fretta. Per cui, a partita finita, si è presentato nella sala stampa del Montjuïc e si è lasciato andare. “Dicevate che fossimo i giullari della Champions League, ora che dite?”

“Giornalisti che coprono il Barcellona, che vengono dal Barça. Che facciamo adesso con il giullare della Champions?”. Ce l’aveva con uno particolare: Ramon Besa, firma di El Paìs. Lui come rappresentante di un folto gruppo di giornalisti considerati “guardiolisti”. Marca ha ricostruito tutta la polemica.

La frase ha origine da un articolo di Besa, sulla sconfitta del Barça contro lo Shakhtar ad Amburgo, alla quarta giornata della fase a gironi: “Il Barça, sconfitto contro lo Shakhtar, è il giullare d’Europa”, era il titolo.

Lo stesso Besa a El Larguero ha raccontato che Xavi gli ha chiesto spiegazioni: “Non mi ha sorpreso perché avevo già un dialogo con lui. Su WhatsApp mi ha inviato l’articolo, mi ha accusato di essere rabbioso, di sbavare rabbia. Gli ho detto che quando parlavo del giullare d’Europa non mi riferivo alla squadra di Xavi, ma al Barça che aveva non so quanti sconfitte in Europa. Poi possiamo discutere sull’aggettivo se può essere un giullare, se può essere Cenerentola, se può essere quello che vuole. Ma io non accetto che dica che l’ho scritto con rabbia”.

Xavi è in guerra con la stampa da un bel po’, Besa a parte, e ultimi mesi il conflitto si è intensificato. Soffre le critiche di giornalisti che lui considera vicini a Guardiola. Nel Barcellona si sostiene che uno dei motivi dell’addio di Xavi a fine stagione sia il suo rapporto con la stampa. Addirittura a El Larguero dicono che avrebbe stilato una lista, chiamata “La lista dei 25”, con membri della stampa del Barcellona del gruppo dei “Guardiolistas” che ritiene lo critichino ingiustamente. I colleghi di Besa non l’hanno presa bene, scrive Marca. Gli ultimi mesi di Xavi in sala stampa si preannunciano croccanti.

