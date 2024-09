Traoré motiva i tifosi azzurri: «Abbiamo bisogno di voi, c’è un obiettivo importante da raggiungere»

L’ivoriano ha lanciato un messaggio in vista del match contro il Torino di venerdì sera.

Il centrocampista del Napoli Hamed Traoré ha lanciato un messaggio nel canale broadcast della società su Instagram. Arrivato dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto di 25 milioni, l’ex Sassuolo ha parlato ai tifosi in un video:

«Ciao ragazzi, grazie per il vostro affetto. Continuate a spingere la squadra che abbiamo bisogno di voi perché abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio».

Il Napoli affronterà il Torino in campionato venerdì sera, prima del match più atteso, ovvero quello col Barcellona di martedì 12 marzo.

Il Corsport ha scritto di Kvara e Traoré:

Il Corriere dello Sport scrive che Kvara ha finalmente trovato un compagno di merende in Traoré. “Kvara riconosce i suoi alleati, ha scoperto in Traore un simpatico compagno di merende, i due si trovano perché si cercano, parlano la stessa lingua, si scambiano palla, posizioni e pareri. Un’intesa promettente da allegare alle storiche, da Osi a Mario Rui (quando c’è), da Olivera a Politano o Di Lorenzo, perché quando il Napoli avvolge gli avversari, da destra a sinistra o viceversa, c’è sempre qualcosa da fare”.

Insieme a Raspadori e Politano, l’ivoriano è cresciuto nel Sassuolo:

Il Corriere dello Sport scrive:

Dire Sassuolo significa per almeno tre di loro fare un tuffo nel passato e rivivere momenti indimenticabili. Di crescita, prima di tutto, perché se Hamed Traoré, Matteo Politano e Giacomo Raspadori sono diventati quelli che sono adesso, lo devono in gran parte alla società emiliana e alle loro prestazioni al Mapei. Traoré era stato uno dei talenti più in vista della squadra di De Zerbi e poi di Dionisi, ma aveva un sogno, durato per ora soltanto un anno. Se l’era conquistato a suon di prestazioni, di sprazzi di talento e anche di gol. Uno dei suoi 18 in 111 presenze l’aveva segnato al Napoli (1-2) nella vittoria degli azzurri a Reggio Emilia datata dicembre 2019. Un altro sogno che s’è avverato, quello di giocare in Champions.

