Kvara ha trovato un amico in Traoré, si cercano, si scambiano palla, posizioni e pareri (Corsport)

“Kvara riconosce i suoi alleati, ha scoperto in Traore un simpatico compagno di merende”

Non erano passate inosservati il nervosismo e alcune reazioni di Kvara a Napoli. Dopo l’idillio della passata stagione l’attaccante georgiano non era più a suo agio, sicuramente in campo, dove ha iniziato la stagione balbettando e senza riuscire a trovare i gol dell’anno scorso. Ma forse anche fuori dal campo perché a Kvara mancava la serenità e tutti i tecnici che si sono succeduti sulla panchina azzurra lo avevano detto.

Ora con Francesco Calzona, il fuoriclasse georgiano ha ritrovato gol e sorriso, il Napoli può pensare al futuro con maggiore fiducia. C’è bisogno della sua classe e delle sue giocate per rincorrere una posizione in Champions League, missione difficile, ma non impossibile.

L’intesa Kvara-Troré

Il Corriere dello Sport scrive che Kvara ha finalmente trovato un compagno di merende in Traoré. “Kvara riconosce i suoi alleati, ha scoperto in Traore un simpatico compagno di merende, i due si trovano perché si cercano, parlano la stessa lingua, si scambiano palla, posizioni e pareri. Un’intesa promettente da allegare alle storiche, da Osi a Mario Rui (quando c’è), da Olivera a Politano o Di Lorenzo, perché quando il Napoli avvolge gli avversari, da destra a sinistra o viceversa, c’è sempre qualcosa da fare”.

