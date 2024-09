Sky spiega le parole di Haaland: sogna di giocare al Real Madrid, ma al momento non è fattibile

Per adesso resterà al City, sia perché sta bene con Guardiola, sia perché per questioni di tassazione non gli conviene

Sulle prime pagine inglesi di oggi si parla delle dichiarazioni di Haaland che non ha chiuso le porte a un futuro lontano dal Manchester City: «Sto bene qui, ma non so cosa accadrà in futuro». Spazio poi anche alla doppietta dell’inglese Harry Kane nel 3-0 del Bayern Monaco sulla Lazio agli ottavi di Champions: il bomber decisivo, lancia i tedeschi ai quarti.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: “Haal good…for now”

Mirror Sport: “Erli warning”

The Daily Express: “You never know what future might bring”

The Daily Telegraph: “Haaland open to Real switch”

Haaland sogno di giocare al Real Madrid

Sky Sport oggi spiega le parole del calciatore del Manchester City e parla del suo desiderio di giocare al Real Madrid

«Perché è Haaland e perché nel momento inc ui è entrato insieme ala stampa dove non era mai entrato perché non aveva mai parlato in conferenza da quando è al City. Lui è un ragazzo con pochi filtri che tende ha dire sempre tante cose, in più ora è ad un livello di medianicità tale per cui è chiaro che sarebbe arrivata la domanda sul suo futuro e che qualsiasi cosa avesse detto poi sarebbe diventato un titolo per i giornali inglesi. Però raccontiamo come stanno le cose in maniera oggettiva. Haaland poteva limitarsi a dire “qui sono felice” e i giornali avrebbero scritto che era felice, ma avendo pochi filtri ha aggiunto “ma nel calcio non si può mai sapere cosa succede”, perché in realtà lui, come tanti giocatori in tutto il mondo ha il sogno di giocare nel Real Madrid. Èd è normale che abbia il sogno di giocare nel Real essendo l’attaccante più forte del mondo, però tra il fatto che lo sogni e il fatto che andrà al Real, in mezzo ci sono tante cose.

Innanzitutto a Manchester è realmente felice, poi che Guardiola lo ha migliorato come giocatore e Haaland finché Pep sarà qui sta bene con lui perché sa di poter migliorare ancora in tante cose. Ma poi c’è anche un fattore economico: nel febbraio del 2023 ha rinnovato con il suo sponsor tecnico con un accordo milionario e i diritti d’immagine in Spagna sono molto diversi dall’Inghilterra, sono tassati tantissimo. Quindi trasferirsi lì per lui significherebbe perdere tanti soldi. Queste sono cose che però si mettono a posto se di mezzo c’è un club potente, come il Real, che ti vuole fortemente. In questo momento però il Real non se lo può permettere perché arriverà Mbappé e avere Mappe, Haaland e Bellingham nella stessa squadra sembra fantacalcio. Al momento dunque il discorso è assolutamente rimandato, nella sua testa c’è il sogno di giocare un giorno nel Real anche perché ha visto il successo che ha avuto lì Bellingham che è suo amico e compagno di Nazionale»

