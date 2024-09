Salernitana, esplode il caso Dia: si rifiuta di entrare e viene messo fuori rosa

Rapporti definitivamente compromessi tra il calciatore e la Salernitana, Liverani e il club lo scaricano. Si valuta anche l’azione risarcitoria

Udinese-Salernitana finisce 1-1. A fine partita Liverani, allenatore della Salernitana, richiama dalla panchina Dia. L’attaccante però si rifiuta di entrare. A rivelarlo è lo stesso allenatore nel post partita. Prima a Dazn dichiara:

«Non ha voluto entrare alla fine. Ha fatto una scelta, che da oggi prenderemo in considerazione. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni».

Poi, Liverani in conferenza stampa, ha spiegato:

«Ho parlato con Dia dal primo giorno, ha fatto una scelta, credo sbagliata, non volendo entrare in una squadra che è in 10 anche solo 5 minuti poteva essere una soluzione per vincere la partita, ne prendo atto e mi comporterò di conseguenza con gli altri, rispetto chi ha fatto una scelta diversa e vado avanti».

Dia fuori rosa

Adesso il giocatore della Salernitana è stato messo fuori rosa da parte della società granata. Il patron Iervolino è letteralmente furioso.

Come riporta TuttoSalernitana, da domani Dia si allenerà ai margini del gruppo, non sarà convocato fino all’ultima giornata ma avrà l’obbligo di seguire in casa e fuori la squadra senza permessi o esenzioni. Possibile anche una presa di posizione ufficiale da parte della tifoseria.

La Salernitana studia la richiesta di risarcimento

I legali Sica e Fimmanò stanno studiando la situazione nel dettaglio e potrebbero chiedere un maxi risarcimento danni invocando anche l’intervento della Figc e di tutte le autorità sportive competenti. Il club, che già in passato lo ha multato e che ha storto il naso rispetto a infortuni non riscontrati dagli esami strumentali svolti dal dottor Leo, è stanco delle continue bizze del calciatore ed è pronto a tutelare la propria immagine e quella del pubblico.

I malesseri di Dia, però, sono riconducibili già dall’inizio della stagione con Paulo Sousa e, appunto, con la società. Dopo la grande annata 2022/2023, in cui il classe aveva segnato 16 gol e realizzato 6 assist, Dia aveva chiesto la cessione per procedere verso altri campionati e altri obiettivi, ma la Salernitana ha rifiutato ogni tipo di offerta. Da lì il deteriorarsi dei rapporti sia con Iervolino che con Paulo Sousa.

