Sainz la vendetta: scaricato dalla Ferrari, ora usa la Rossa per trovarsi una macchina migliore (Abc)

Sainz Senior: “Speriamo che in futuro possa stare in una squadra che gli permetta di lottare per vincere”. Horner: «Ha vinto un pilota disoccupato»

Non si può non leggerla (anche) così: quella di Sainz è una storia di “vendetta”. La vendetta del pilota lasciato a terra per far posto ad un altro, che vince e dimostra al mondo d’essere il migliore (dopo Verstappen, ovviamente). E’ il titolo che gli dedica Abc. Il quotidiano spagnolo mette l’accento sulla goduria del suo team, a cominciare da papà Sainz, il primo Carlos leggenda dei motori.

Abc descrive Sainz Jr. “un atleta demoralizzato, con gli schemi distrutti e bisognoso di una reazione emotiva” dopo l’annuncio della firma di Hamilton” Ma adesso… “il club Sainz ha allargato il ventaglio di squadre interessate a ingaggiarlo, che erano praticamente tutte perché Carlos Sainz Sr. e Carlos Oñoro Sainz, cugino del pilota che lavora come manager e braccio destro, sono sempre in trattativa”.

“Le prime parole di papà Sainz nel decifrare la vittoria del figlio, ieri a Melbourne, si riferivano al “disgusto per la notizia della Ferrari e per il mancato rinnovo”. Ha poi ampliato le argomentazioni: “La vita a volte ti dà e altre ti toglie. Ha lottato per essere qui e poi per vincere. Speriamo che in futuro possa stare in una squadra che gli permetta di lottare per le vittorie”.

“Il miglior antidoto per qualsiasi disturbo è il successo – continua Abc – Sainz Jr se lo è ricordato ieri dopo la sua terza vittoria in F1, ora che la vettura rossa ha il potenziale per lottare per la vittoria. “Sono ancora senza lavoro per il prossimo anno. Tutti sanno di cosa sono capace. Corro per dimostrare a me stesso che posso vincere con una macchina competitiva, quando ne ho l’opportunità”.

“Nel piano in corso per ottenere un buon volante la prossima stagione, Sainz Sr. e Carlos Oñoro si sono lasciati fotografare nella seconda gara (Arabia Saudita) mentre lasciavano il campo Mercedes e salutavano il capo, Toto Wolff. Ieri, dopo il gran premio, Chris Horner, skipper della Red Bull, ha parlato di Sainz: “Sulla base di una prestazione del genere non si può escludere alcuna possibilità. La gara di oggi è stata vinta da un pilota disoccupato, quindi il mercato è ragionevolmente fluido”.

