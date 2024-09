Polemiche Meloni-rugby, Libero: Prodi e Melandri volevano cacciare Lippi, poi salirono sul carro

Sulle pagine di Libero Fausto Carioti risponde alla lettera di un lettore

Caro Carioti,

ma i sinistri sanno che Giorgia Meloni è presidente del consiglio? Almeno il rispetto per la carica: è lecito che festeggi un succes- so azzurro, come nel caso del rugby. Se, Dio non voglia, al suo posto si fosse trovata Elly Schlein, non avrebbe fatto lo stesso?

Tommaso Pennella Gstaad (Svizzera)