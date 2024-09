Osimhen, Calzona teme che si infortuni e quindi di perderlo per settimane (Sky)

In dubbio con l’Inter. “Calzona vorrebbe che fosse almeno al 70-80%. C’è una condizione di affaticamento evidente”

Domani per il Napoli c’è una trasferta importante a San Siro, contro l’Inter e c’è il rischio che Osimhen non ce la faccia a scendere in campo. Massimo Ugolini, inviato Sky, ha chiarito meglio le sue condizioni.

Osimhen dovrebbe essere disponibile, ma Calzona non vuole rischiare

«L’allenamento è in corso, finirà tra circa quaranta minuti. C’è un grande punto interrogativo sulla presenza del nigeriano dal primo minuto, quantomeno sulla sua disponibilità che non dovrebbe mancare da quel che si è intuito nelle ultime ore. C’è una situazione di fatica, reduce dalla Coppa d’Africa, questo carico di lavoro se l’è portato dietro, anche a Barcellona. E’ ovvio che Calzona vorrebbe averlo a disposizione, ma lo vorrebbe almeno al 70-80% e soprattutto non vuole fargli correre rischi d’infortunio, è una decisione delicata da prendere. Non ci sono infortuni muscolari, ma c’è una condizione di affaticamento evidente. L’allenamento è importante per capire cosa fare e avere le idee più chiare sulla squadra da mandare in campo domani».

Se Osimhen non ce la fa, contro l’Inter gioca Raspadori. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

L’attaccante del Napoli non sta benissimo: ha accusato un affaticamento muscolare martedì nei minuti finali del match contro il Barcellona. Victor ha riposato come tutti mercoledì e giovedì si è limitato ad effettuare le terapie. Menu ridotto pure ieri al Castel Volturno: ha lavorato a parte seguendo un programma personalizzato in campo. Oggi Osimhen proverà a conquistare la maglia da titolare in un incrocio decisivo per il Napoli. L’obiettivo di Calzona è poter contare sul suo punto di riferimento. Ma c’è ancora incertezza e quindi l’allenatore sta ovviamente pensando al piano B.

Senza Osimhen, il tridente sarebbe diverso e le chiavi della manovra offensiva potrebbero essere consegnate a Raspadori. Calzona lo ha rivitalizzato: lo ha fatto sentire di nuovo protagonista pure schierandolo in una posizione nuova, esterno destro offensivo il giocatore ha risposto con un assist a Cagliari e soprattutto con il gol vittoria controla Juve. Raspadori si ritiene un centravanti e non gli dispiacerebbe affatto tornare nella porzione di campo che sente più congeniale alle sue caratteristiche.

