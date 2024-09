Se Osimhen non ce la fa, contro l’Inter gioca Raspadori (Repubblica)

Victor ha accusato un affaticamento muscolare nei minuti finali a Barcellona. Raspadori si ritiene un centravanti

Se Osimhen non ce la fa, contro l’Inter gioca Raspadori. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

L’attaccante del Napoli non sta benissimo: ha accusato un affaticamento muscolare martedì nei minuti finali del match contro il Barcellona. Victor ha riposato come tutti mercoledì e giovedì si è limitato ad effettuare le terapie. Menu ridotto pure ieri al Castel Volturno: ha lavorato a parte seguendo un programma personalizzato in campo. Oggi Osimhen proverà a conquistare la maglia da titolare in un incrocio decisivo per il Napoli. L’obiettivo di Calzona è poter contare sul suo punto di riferimento. Ma c’è ancora incertezza e quindi l’allenatore sta ovviamente pensando al piano B.

Senza Osimhen, il tridente sarebbe diverso e le chiavi della manovra offensiva potrebbero essere consegnate a Raspadori. Calzona lo ha rivitalizzato: lo ha fatto sentire di nuovo protagonista pure schierandolo in una posizione nuova, esterno destro offensivo il giocatore ha risposto con un assist a Cagliari e soprattutto con il gol vittoria controla Juve. Raspadori si ritiene un centravanti e non gli dispiacerebbe affatto tornare nella porzione di campo che sente più congeniale alle sue caratteristiche.

Le notizie e l’allarme di ieri per Osimhen

Il report dell’allenamento odierno

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona“.

