Napoli-Torino, Osimhen e Ngonge ci saranno. Out Cajuste. In forse Rrahmani (Gazzetta)

Il punto sugli infortunati del Napoli in vista della sfida chiave contro il Torino di venerdì

Ritrovati i suoi equilibri e il gioco, il Napoli è chiamato a una rincorsa nelle ultime gare che restano per risalire posizioni e cerca di conquistare un posto in Champions nella prossima stagione. Per riuscirci deve assolutamente vincere a partire dalla sfida di venerdì contro il Torino. Intanto però Calzona si trova alle prese con alcuni infortuni e la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni degli infortunati in vista di Napoli-Torino

Napoli-Torino, le condizioni di Ngonge e Osimhen

“Lavoro personalizzato in palestra per Osimhen, che non è in dubbio per Napoli-Torino. Da valutare, invece, Ngonge che ha svolto una prima parte di allenamento in gruppo e successivamente ha continuato con un programma personalizzato in palestra: l’attaccante belga migliora e potrebbe rientrare tra i convocati venerdì. Resterà ancora fuori, invece, Cajuste, che ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo”.

“Rrahmani, uscito domenica sera per un affaticamento muscolare, ha svolto lavoro personalizzato in campo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno. C’é la possibilità che venga risparmiato venerdì col Torino, per non rischiare in vista dell’impegno europeo contro il Barcellona. Nel caso, Ostigard è pronto a sostituirlo al cento della difesa accanto a Juan Jesus, come nel secondo tempo con la Juve”.

