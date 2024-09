Modugno: «Osimhen ieri ha sbagliato la partita»

Il giornalista di Sky a Radio Marte: «Prima tutti volevano Lindstrom, oggi c’è chi lo vuol mettere a Piazzale Loreto a testa in giù»

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte per commentare la gara Barcellona-Napoli. Modugno ha infatti parlato delle polemiche su Lindstrom e della prestazione di Osimhen.

Osimhen non ha avuto la capacità di leggere la partita

Le parole di Modugno su Lindstrom e Osimhen:

«In merito ai cambi, io Politano mai l’avrei tolto. Ma la cosa paradossale è che fino a qualche giorno fa tutti volevano provare Lindstrom e oggi c’è chi lo vuol mettere a Piazzale Loreto a testa in giù. Ma questo è il calcio. Il Napoli ha fatto la sua partita con dignità, orgoglio, carattere ma è passata la squadra che nel doppio confronto ha meritato di più. Pur avendola giocata Osimhen la partita l’ha sbagliata. Io sulla voglia, sul coinvolgimento tecnico, fisico e mentale di un calciatore mai potrei avere dubbi. Ma la partita di ieri Victor l’ha calcisticamente sbagliata. Un giocatore che nel primo tempo è finito 5-6 volte in fuorigioco non ha avuto la capacità di leggere la partita».

Il Napoli di Calzona è ancora alla ricerca di un’identità ma il tempo stringe (Sky)

Francesco Modugno a Sky Sport fa il punto sulla situazione del Napoli dopo la sconfitta di ieri contro il Barcellona che significa la fine del sogno Champions e anche del Mondiale per club

«Ora c’è la necessità di fare risultato a cominciare da domenica contro l’Inter, che è vero è impegnato in Champions ma è la più forte del nostro campionato. Il Napoli non è più campione d’Italia. Ha 31 punti meno dell’Inter, non ha più la possibilità matematica di raggiungerla. L’obiettivo del Mondiale per club è svanito, grande sogno della proprietà anche dal punto di vista economico».

E ancora:

«Partita giocata alla pari per lunghi tratti, capacità di reagire, venirne fuori, i blaugrana con più talento, più energia, idee, identità che il Napoli di Calzona sta cercando. Ma il tempo stringe, per pianificare il futuro, anche per l’allenatore, è da rimandare. La grande missione di Calzona è portare il Napoli in Champions. Lucida l’analisi di Calzona nel post partita, rammarico per qualche episodio, soprattutto per il pestone di Cubarsì su Osimhen. Il Napoli però ha concesso troppo, squadra larga e lunga, e mal ha interpretato i momenti della gara. È mancata nei suoi uomini chiave, nei quali si sperava ed erano riposte le maggiori aspettativa. Osimhen e Kvara, anche il Barcellona li temeva. Cubarsì ha tenuto Osimhen, tutta la linea lo ha messo spesso in fuorigioco. Mai veramente pericoloso e capace di determinare, così come non c’è riuscito Kvara. Si è accesso ma mai capace di saltare l’uomo».

