Lobotka arrivò al Celta Vigo nel 2017: era un Busquets, un tipico giocatore da Barcellona (Marca)

In Spagna arrivò dalla Danimarca per 5 milioni. Il Napoli poi lo acquistò per 21. Il suo ex allenatore Unzue: «Anche il City lo voleva»

Stanislav Lobotka sarà uno dei principali osservati questa sera nel match tra Barcellona e Napoli, soprattutto dopo le parole spese da Xavi su di lui. Prima di approdare a Napoli, il centrocampista slovacco giocava nel Celta Vigo. Marca ha riportato la storia di quando è stato scoperto dal club spagnolo:

“Juan Carlos Unzue è arrivato al Celta nell’estate del 2017. Uno dei giocatori che aveva scovato era Stanislav Lobotka che a quel tempo giocava nel Nordsjaelland (in Danimarca) anche se aveva già debuttato con la nazionale slovacca un anno prima. Aveva chiesto al ds del Celta Vigo di comprarlo dopo aver visto alcuni suoi video. «Era un prototipo di giocatore tipico del Barça. Il classico pivot che gioca davanti alla difesa. Un Busquets. C’era stato un interesse anche del City per lui». Il trasferimento costò al Napoli 21 milioni, tre anni prima il Celta lo acquistò per 5 milioni.

Un altro suo ex allenatore in Spagna, Oscar Garcia, disse di lui: «Mi piaceva molto come usciva da situazioni sotto pressione. Quella posizione di pivot gli si adattava molto bene perché perdeva pochissime palle nonostante facesse molti dribbling. Il controllo palla è sempre stata una delle sue migliori qualità. Per giocare al Barcellona, però, avrebbe dovuto migliorare delle cose: ad esempio, non ha sempre giocato uno o due tocchi. Lo vedrei più come una mezz’ala al Barcellona che come mediano». Nel Napoli ora è un giocatore chiave e potrebbe esserlo anche contro il Barcellona”.

Xavi in conferenza su Lobotka

Il giocatore che le piace più del Napoli:

«Direi Lobotka che è un calciatore che mi piace per costruzione di gioco. Non perde il pallone. Mi piacerebbe vederlo in una squadra come il Barcellona. Credo che faccia la differenza per il Napoli».

ilnapolista © riproduzione riservata