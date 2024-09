Lindstrom dopo il gol mangiato: “Forza Napoli sempre”

Attraverso alcune storie su Instagram ha voluto mostrare tutto il suo affetto per Napoli e per il Napoli.

Jesper Lindstrom ieri ha sprecato il gol del 2-2. Le critiche sono state diverse a fine partita. Da tempo Lindstrom è l’ogetto misterioso del mercato estivo. De Laurentiis lo ha pagato parecchio per prelevarlo dall’Eintracht Francoforte. Arrivato a Napoli però, il calciatore non ha mostrato quei lampi di qualità che aveva illuminato in Bundesliga e in Champions la scorsa stagione.

Prima Garcia e poi Mazzarri, non sapevano bene cosa farne di Jesper. Non sapevano nemmeno quale fosse il ruolo più adatto al giovane danese. Con Calzona però sta ritrovando una certa continuità. Inizia a giocare più minuti, ad avere più fiducia. E ieri, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona, Calzona l’ha mandato in campo a metà secondo tempo. Sul 2-1 però, Lindstrom ha sprecato un ottimo cross di Kvara. Dopo qualche minuto è arrivato il 3-1 del Barcellona che ha spegno ogni speranza agli azzurri.

Oggi però Lindstrom ha voluto mostrare tutto il suo affetto per Napoli e per il Napoli pubblicando tre storie Instagram. Ognuna di esse contenevano una parola che, unite, formavano la frase: “Forza Napoli Sempre”. Una dichiarazione d’intenti piuttosto chiara.

PAGELLE – Rrahmani e Juan Jesus come Totò e Peppino. Lindstrom, ho perso le parole (e le bestemmie)

LINDSTROM dal 63’. Tremebondo in modo incredibile. Non osa mai. E quando gli arriva sulla cabeza la pelota del due a due, chiude gli occhi e sbaglia. Un disastro – 4

Ma dico io: tu passi la vita in panchina, poi ti capita la palla della vita e la sbagli? Ho finito le parole e le bestemmie – 3

ilnapolista © riproduzione riservata