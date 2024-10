Laporta: «Il Real ci accusa di ciò che fanno loro agli arbitri con la loro tv»

Al Mundo Deportivo: «Dicono che è il Barça che cerca di influenzare gli arbitri quando è quello che fanno loro, fanno il doppiogioco»

Joan Laporta ha rilasciato una lunga intervista a Mundo Deportivo. Qui un estratto dell’intervista. Oggi il quotidiano spagnolo ha rilasciato un’altra parte dell’intervista in cui il presidente del Barcellona parla del Real Madrid. Secondo Laporta la strategia portata avanti dal collega Florentino Perez contro gli arbitri spagnoli è una vergona, il loro atteggiamento bellicoso nel ‘Caso Negreira’.

Laporta: «Al Real Madrid fanno il doppio gioco sugli arbitri»

L’atteggiamento del Real Madrid rispetto alla questione arbitrale?

«Sono ancora arrabbiato e indignato perché quello che fa la Real Madrid Television è una vergogna. Penso che le autorità di regolamentazione del calcio dovrebbero intervenire qui perché questo sta influenzando, cercando di influenzare gli arbitri ogni settimana, ogni tanto».

Il Comitato Tecnico Arbitrale non ha ancora intrapreso azioni legali:

«Devono studiare il caso. Immagina se fossimo così tutto il giorno, ci avrebbero già criminalizzati e sanzionati. Penso che ovviamente meriti una sanzione esemplare. Non sono affatto d’accordo con il modo in cui si sta comportando la Real Madrid tv su questo tema perché può anche alterare la competizione».

Come è adesso il rapporto tra Laporta e Florentino Pérez?

«Oggi non c’è un buon rapporto con Madrid. Perché è intervenuto nel “caso Negreira” e quello che sta facendo è un’aberrazione. Ha chiesto che l’accusa venga estesa quando non c’è nulla e non troveranno nulla perché non c’è nulla. La nostra versione è quella che è, e le altre versioni non sono state provate in alcun modo, perché non esistono. Loro fanno quello che vogliono, ci accusano di quello che in qualche modo predicano. Dicono che è il Barça che cerca di influenzare gli arbitri quando è quello che fanno loro. Ed è quel doppio gioco che fanno che non trovo corretto».

Però sulla questione Superlega dovete andare d’accordo per forza.

«Ebbene, è una questione più economica o di interessi economici. Grazie a quanto vinto davanti alla Corte di Lussemburgo abbiamo un diritto di credito nei confronti della Uefa. Se avessimo iniziato adesso quel concorso, in due anni avremmo guadagnato un sacco di soldi. È una competizione che ora vedremo come si evolverà, ma penso che sarà una competizione molto attraente e credo che inizierà nel 2025 e in cui si vedrà la resistenza di due club come Barça e Madrid contro la Uefa», ha dichiarato Laporta.

ilnapolista © riproduzione riservata