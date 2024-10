Laporta: «Mbappé al Real? Non so neanche se lo prenderanno. Snaturerebbe lo spogliatoio»

A “Mundo Deportivo”: «Ai catastrofisti chiedo di lasciarci lavorare. Lo spogliatoio si sta fortificando e la Liga è a soli 8 punti»

Laporta, presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a “Mundo Deportivo”, dove ha commentato la possibilità di vedere Mbappé al Real Madrid a partire dall’anno prossimo.

Non invidi l’arrivo di Mbappé al Real?

«Proprio per niente. Inoltre, non so se lo prenderanno o meno. Vedremo».

Sa qualcosa?

«No, ho intuito. Hanno un problema lì. Bisogna vendere un giocatore (se arriva Mbappé), giusto? Perché non giocheranno entrambi nello stesso posto e sono anche giocatori molto importanti. E parlando dei numeri che ci saranno, questo snatura sicuramente lo spogliatoio. Non è un regalo».

Parlando dei “nemici” del Barcellona:

«Abbiamo nemici, avversari e persone che difendono gli interessi di altri club. Non mi immischio in quelle questioni. Parlo di chi ha paura della possibilità di vincere. Questo è molto stile Barcellona a volte. Ma chiedo ai catastrofisti e a coloro che non credono in noi di lasciarci lavorare, ed è quello che stiamo facendo. Insisto, sogniamo. Sogniamo qualcosa che non sia fantasia, che oggi sia realtà. Siamo ai quarti di Champions League con una sfida molto dura contro il Psg. Adesso abbiamo la squadra super motivata. I giovani, in qualche modo, assumono sempre più un ruolo di primo piano».

Laporta: «Lo spogliatoio si sta fortificando, lotteremo per vincere»

«Coloro che hanno già più esperienza saranno più sincronizzati. Lo spogliatoio sta diventando più forte, più coordinato e con obiettivi chiari. Lavoriamo. Lotteremo per vincere. Alla fine possiamo vincere o perdere, ma almeno avremo vissuto momenti molto belli nella storia del Barça, un quarto di finale di Champions League, e speriamo di arrivare in semifinale. Poi continueremo a parlare. La Liga? È lì. Siamo a otto punti di distanza. Il Real Madrid non si ferma, ma noi non abbiamo gettato la spugna e per questo siamo già al secondo posto. Siamo in una posizione che ci permette di inseguire il leader».

