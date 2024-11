Laporta: «Real Madrid tv è indecente. Hanno ottenuto la riapertura del caso Negreira»

Il Presidente del Barcellona: “Proprio loro parlano di arbitri… Contro di noi una campagna orchestrata dalla Liga”

Joan Laporta contro il Real Madrid, atto ennesimo. Il Presidente del Barcellona ha parlato a RAC-1, attaccando il club rivale su più fronti.

Secondo Laporta il Real Madrid avrebbe chiesto di estendere le indagini sul caso Negreira: “Il Madrid non si sta comportando bene. Sta facendo un esercizio di cinismo. Si scopre che ora il giudice Aguirre estende il processo di indagine su richiesta del Real Madrid. Per un anno non hanno trovato nulla perché noi non abbiamo fatto nulla, ma lo chiedono adesso”.

“Il Madrid non è disposto a parlare molto del rapporto con il potere che ha governato gli arbitri, basta guardare i presidenti che ci sono stati per 70 anni. Il caso Negreira è eclatante, ma veniamo alla realtà. Paghiamo per i verbali degli arbitri, non per comprare le partite. Non conoscevo nemmeno Negreira personalmente. Abbiamo già dimostrato che si tratta di consulenza arbitrale. Quelli che dicono che compriamo gli arbitri dovrebbero basarsi sulle dichiarazioni di più di 20 arbitri che hanno ammesso di non avere la capacità di farlo… Confido ancora nella giustizia e sono sicuro che il Barça sarà assolto. È una campagna, direi, delle istituzioni sportive, iniziata con la Liga, nella quale sono ancora…“.

Laporta ce l’ha con Real Madrid Tv, il canale ufficiale del Real: “Quello che fanno alla Real Madrid Tv è una vergogna. Non hanno un po’ di decenza, non so come facciano a permetterlo. Dovrebbe intervenire la Federcalcio. Chiedono la proroga dell’indagine perché vogliono mantenere il loro armamentario di pressione sugli arbitri. Recentemente abbiamo visto una vergogna nella partita con l’Almería. E dicono che gli arbitri aiutano il Barça… Siamo molto arrabbiati e non lo accettiamo”.

ilnapolista © riproduzione riservata