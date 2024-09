Superlega, A22 vuole denunciare la Liga e il presidente Tebas per “la loro campagna di denigrazione” (Palco23)

Alla società non è piaciuto il video della Liga dove il progetto Superlega viene accusato di “concorrenza sleale” e di “dumping finanziario”

La società A22, portavoce del progetto Superlega, intraprenderà un’azione legale contro Tebas e la Liga per “la loro campagna di vessazione e denigrazione“.

Superlega, A22 stanca della campagna denigratoria di Tebas e Liga

Lo riporta Palco23:

“Lo ha confermato l’avvocato che rappresenta l’A22 all’inizio del procedimento davanti al tribunale commerciale numero 8 di Madrid nel caso noto come caso Superlega e in cui si valuterà se la Uefa e la Fifa hanno abusato della loro posizione dominante .

L’avvocato si è rammaricato dell’ultimo video della Liga in relazione al progetto, che viene accusato di ‘concorrenza sleale’ e di ‘dumping finanziario’ e delle parole di Tebas.

«A22 ha deciso di intraprendere un’azione legale contro la Liga e Javier Tebas affinché cessino immediatamente la loro campagna di vessazioni e denigrazione nei confronti di A22 per violazione della legge sulla concorrenza sleale, per aver attaccato i loro progetti imprenditoriali e i loro dirigenti», ha detto l’avvocato”.

Il presidente della Liga Javier Tebas ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in merito alla Superlega.

Reichart, ceo di A22, ha detto a Mundo Deportivo di essere in contatto con 40-50 club…

«Non credo proprio. Quando i club si rendono conto che dai campionati nazionali non hanno accesso al primo livello diretto della Superlega voglio vedere se accettano. Per questo io lo chiamo Bernard Copperfield. Per me è un mago che prende tutti per idioti, i club per primi. Dice che trasmetterà il calcio gratuitamente, e la cosa è semplicemente impossibile. Se fosse possibile perché non l’ha ancora fatto nessuno? Ci manca di rispetto, pensa siamo tutti incapaci e lavora con l’inganno».

