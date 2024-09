L’agente di Allegri: «Rinnovo? Con questa proprietà può succedere di tutto»

A Radio Deejay: «Credo che resti, come potrebbero essere non soddisfatti del suo lavoro? Solitamente si cambia se non si è contenti»

Stoccata dell’agente di Allegri, Giovanni Branchini, alla Juventus. Intervistato da Radio Deejay, l’agente ha risposto a una domanda sul futuro del suo assistito:

«Cosa ne sarà del futuro di Allegri alla Juventus? Credo che resti, come potrebbero essere non soddisfatti del suo lavoro? Solitamente si cambia se non si è contenti. Certo, con questa proprietà può succedere di tutto».

Da tempo si parla del futuro di Allegri alla Juventus. Il suo contratto scade nel 2025, l’allenatore continua a ribadire che ha ancora un anno di contratto. Lo ha fatto anche durante l’ultima conferenza stampa prima della partita contro il Napoli.

L’allenatore della Juve in conferenza: «Ho ancora un anno di contratto»

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus. Partita importante per entrambe le squadre. Per i partenopei sarà l’occasione di risalire in classifica vincendo contro una big, per la Juve potrebbe essere un modo per restare aggrappata alla corsa scudetto.

Sulle politiche di rinnovo e sul suo futuro

«In questo momento non abbiamo ancora parlato di futuro con la società. Ho ancora un anno di contratto, la cosa più importante è finire al meglio la stagione. Quando la società avrà deciso il futuro della Juve, me lo faranno sapere».

Il destino di Allegri dipende dal Napoli (Corsport)

Il destino di Allegri dipende dal Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport. Non tanto per la sfida di campionato Napoli-Juve in programma il 3 marzo ma per la corsa Mondiale per club. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.

Saranno soprattutto gli accadimenti lontano da Torino a influenzare il destino di Allegri e dei suoi. E a metà marzo – le Idi dei romani, appunto, famose per l’assassinio di Cesare – lo conosceremo. Se Bayern e Barcellona dovessero ad esempio eliminare Lazio e Napoli (il calcio italiano non se lo augura per il ranking), già la notte del 12 la Signora sarebbe ufficialmente qualificata al prossimo Mondiale per club dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, un giro di giostra che garantisce 50 milioni a ognuna delle 32 partecipanti con premi a salire. A stagione non ancora conclusa, quindi, alla Continassa potrebbero già prevedere di incassare intorno agli 80 milioni tra accesso alla competizione europea e a quella intercontinentale, senza considerare i possibili introiti del mercato in uscita e una sorta di assegno circolare da oltre 100 milioni rappresentato dai tanti diamanti della NextGen (Soulé, Huijsen, Barrenechea, Nonge e tutti gli altri) sparsi tra Vinovo e il resto del Paese.

