Allegri: «Non so se giocheremo la Champions, figuriamoci il Mondiale per club»

In conferenza: «Non commento le parole di De Laurentiis. Sono cinque anni che non vinciamo a Napoli, dovremo essere propositivi»

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus. Partita importante per entrambe le squadre. Per i partenopei sarà l’occasione di risalire in classifica vincendo contro una big, per la Juve potrebbe essere un modo per restare aggrappata alla corsa scudetto.

Quanto è importante questa trasferta?

«E’ una partita molto difficile, per il valore tecnico del Napoli è anomalo vederlo in quella posizione di classifica. La squadra ha lavorato bene, le partite a Napoli sono molto difficili, ci vuole una grande prestazione».

Chiesa ci sarà?

«Federico ha preso un colpo, domani sarà a disposizione, così come Danilo».

La vittoria con il Frosinone ha dato una scossa mentale?

«Abbiamo passato un periodo difficile, abbiamo vinto solo con loro. Domani speriamo che marzo sarà migliore di febbraio. Con il Frosinone abbiamo preso due gol evitabili, dobbiamo sistemare la situazione gol presi con la squadra, altrimenti da Napoli ce ne andiamo con le ossa rotte».

Sulle politiche di rinnovo e sul suo futuro

«In questo momento non abbiamo ancora parlato di futuro con la società. Ho ancora un anno di contratto, la cosa più importante è finire al meglio la stagione. Quando la società avrà deciso il futuro della Juve, me lo faranno sapere».

Allegri: «Mondiale per Club? Siamo legati alle altre squadre»

Sul Mondiale per Club e le parole di De Laurentiis

«Non commento le parole di De Laurentiis, noi in questo momento non sappiamo neanche se parteciperemo alla Champions l’anno prossimo. Mancano ancora quattro vittorie e un pari per la quota punti Champions. Per il Mondiale per club non sapremo se parteciperemo, siamo legati ai risultati delle altre squadre».

E’ andato oltre gli obiettivi fissati per il valore della rosa?

«Facciamo di tutto per arrivare secondi, miglioreremmo la classifica dell’anno scorso».

Su Djalo

«Djalo è un giocatore giovane con buone potenzialità, sta crescendo e bisogna avere pazienza con lui».

Come neutralizzare Kvara

«Lo vedrò oggi. Non è questione di un solo giocatore, il Napoli ha una squadra molto forte. Bisognerà essere propositivi».

Sul Napoli di Calzona

«Sono cinque anni che non vinciamo a Napoli, sarebbe bello fare risultato domani. Bisogna giocare nella metà campo avversaria. Con il Barcellona (ndr Calzona) ha fatto una buona partita, fare sei gol in una partita non è facile. Ha lavorato con Sarri, le caratteristiche saranno simili».

Su Pogba

«Gli ho scritto un messaggio. Umanamente sono molto dispiaciuto e anche calcisticamente, il calcio perde un giocatore straordinario. Io ho avuto la fortuna di allenarlo, è difficile trovare un giocatore così. Non posso entrare nel merito della sentenza».

Sull’assenza di Bremer e Danilo insieme

«Domani dobbiamo concentrarci sui giocatori a disposizione. Anche se non abbiamo Rabiot, abbiamo Alcaraz e Miretti. Sono giocatori con meno esperienza, ma hanno tecnica e sono vogliosi di giocare».

Quale potrebbe essere la tattica per giocare con il Napoli

«E’ una partita complessa, ma lo saranno anche quelle che seguiranno. In questa parte di stagione è difficile fare punti. Bisogna limitarli nelle loro qualità migliori e bisogna essere propositivi quando abbiamo la palla».

ilnapolista © riproduzione riservata