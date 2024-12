Il destino di Allegri dipende dal Napoli (Corsport)

Corsa Mondiale per club: Juve qualificata se Napoli e Lazio vengono eliminati. E con la Champions sarebbero 80 milioni in cassa

Il destino di Allegri dipende dal Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport. Non tanto per la sfida di campionato Napoli-Juve in programma il 3 marzo ma per la corsa Mondiale per club. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.

Saranno soprattutto gli accadimenti lontano da Torino a influenzare il destino di Allegri e dei suoi. E a metà marzo – le Idi dei romani, appunto, famose per l’assassinio di Cesare – lo conosceremo. Se Bayern e Barcellona dovessero ad esempio eliminare Lazio e Napoli (il calcio italiano non se lo augura per il ranking), già la notte del 12 la Signora sarebbe ufficialmente qualificata al prossimo Mondiale per club dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, un giro di giostra che garantisce 50 milioni a ognuna delle 32 partecipanti con premi a salire. A stagione non ancora conclusa, quindi, alla Continassa potrebbero già prevedere di incassare intorno agli 80 milioni tra accesso alla competizione europea e a quella intercontinentale, senza considerare i possibili introiti del mercato in uscita e una sorta di assegno circolare da oltre 100 milioni rappresentato dai tanti diamanti della NextGen (Soulé, Huijsen, Barrenechea, Nonge e tutti gli altri) sparsi tra Vinovo e il resto del Paese.

Le contestazioni ad Allegri

“Fa più rumore un post di contestazione sui social o un biglietto comprato per andare a vedere la partita allo Stadium?” questa la domanda da cui parte Oddenino su La Stampa per osservare lo strano fenomeno Juventus, la differenza tra lo stadio virtuale e quello reale. Mentre sui social spopola l’insoddisfazione dei tifosi con l’#Allegriout a fare tendenza, per la gara di domenica ad ora di pranzo contro il Frosinone non c’è un posto libero allo stadio.

Una contraddizione evidente. “Allo Stadium i fischi in questa stagione si sono sentiti solo dopo la sconfitta contro l’Udinese, mentre la percentuale di riempimento ha toccato percentuali che non si vedevano dai tempi di Cristiano Ronaldo”.

Contemporaneamente però è salita la contestazione nei confronti di Allegri, contestazione che è sbarcata anche oltre oceano a New York. Allenatore che però intanto festeggia le 406 partita in panchina con la Vecchia Signora e, scriver La Stampa “ci sorriderà sopra, anche perché è entrato nella storia della Juventus per diversi motivi”

ilnapolista © riproduzione riservata