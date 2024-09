La Salernitana è quasi in Serie B: perde 1-0 contro il Lecce, fischi all’Arechi

Nonostante una buona gara, non è riuscita a concretizzare. Diciannovesima sconfitta in campionato, ora è a -11 dalla zona salvezza.

La Salernitana perde in casa 1-0 uno degli scontri diretti, contro il Lecce di Gotti. Fatale l’autogol del difensore granata Gyomber al 17esimo del primo tempo.

La squadra di Liverani tiene in mano la partita, anche con una vantaggiosa percentuale di possesso palla rispetto al club salentino. Tuttavia, non riesce a trovare il gol e si avvicina sempre di più alla Serie B. A fine gara, fischi da parte dei tifosi allo Stadio Arechi.

Il club di Iervolino non si schioda dall’ultimo posto, è a 14 punti a -11 dalla zona salvezza, occupata al momento dall’Empoli. Mancano nove partite al termine del campionato. Il Lecce, invece, sale al 13esimo posto con 29 punti.

La Salernitana affronterà nelle prossime giornate Bologna, Sassuolo, Lazio, Fiorentina, Frosinone, Atalanta, Juventus, Hellas Verona e Milan. Dovrà sperare in un miracolo per riuscire a salvarsi.

Salernitana, il caso Dia:

Udinese-Salernitana finisce 1-1. A fine partita Liverani, allenatore della Salernitana, richiama dalla panchina Dia. L’attaccante però si rifiuta di entrare. A rivelarlo è lo stesso allenatore nel post partita. Prima a Dazn dichiara:

«Non ha voluto entrare alla fine. Ha fatto una scelta, che da oggi prenderemo in considerazione. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni».

Poi, Liverani in conferenza stampa, ha spiegato:

«Ho parlato con Dia dal primo giorno, ha fatto una scelta, credo sbagliata, non volendo entrare in una squadra che è in 10 anche solo 5 minuti poteva essere una soluzione per vincere la partita, ne prendo atto e mi comporterò di conseguenza con gli altri, rispetto chi ha fatto una scelta diversa e vado avanti».

Adesso il giocatore della Salernitana è stato messo fuori rosa da parte della società granata. Il patron Iervolino è letteralmente furioso.

