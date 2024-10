Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione: l’ipotesi Napoli è sempre più concreta

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il tecnico siciliano è in vantaggio su Palladino e Farioli.

Per la prossima stagione, il Napoli potrebbe virare su un nuovo allenatore. Certo, tutto dipenderà dalle prestazioni nelle ultime giornate di Francesco Calzona, ma è sempre più probabile l’ipotesi che il presidente De Laurentiis voglia puntare a qualcuno di diverso. Quest’anno gli azzurri, reduci da una Serie A vinta, si ritrovano a marzo con ben tre allenatori che si sono alternati in panchina: Rudi Garcia, Walter Mazzarri e, appunto, Calzona. Uno dei nomi favoriti per l’anno prossimo è Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina

Italiano lascerà la Fiorentina, l’ipotesi Napoli diventa concreta

Secondo quanto riportato da calciomercato.com:

Il Napoli si prepara a un nuovo cambio in panchina. De Laurentiis punta su un vecchio pallino per la prossima stagione: Vincenzo Italiano, molto più distaccate le candidature di Raffaele Palladino e Francesco Farioli. La scelta di virare su Italiano è importante, netta. Nel frattempo il tecnico siciliano ha comunicato alla Fiorentina di voler chiudere l’esperienza a fine stagione. Nel futuro c’è il Napoli, una pista che sta diventando sempre più concreta.

Anche Sportmediaset dà il tecnico siciliano vicino alla panchina azzurra

Il portale sportivo scriveva il 17 marzo:

“Vincenzo Italiano lascerà la guida dei viola al termine della stagione e la coppia Commisso-Barone ha già individuato il sostituto: Maurizio Sarri. La Fiorentina è il giusto coronamento della sua esperienza in Serie A. Vincenzo Italiano, invece, è da molto tempo nel mirino di De Laurentiis. Di lui piace il sistema di gioco, il famoso 4-3-3 che è diventato il punto di riferimento del presidente, e il calcio offensivo fatto praticare alle sue squadre. E’ il candidato numero uno nel caso in cui Calzona non dovesse fare miracoli da qui a due mesi alla guida del Napoli“.

