Napoli, Italiano è il candidato numero uno se a Calzona non dovesse riuscire il “miracolo” (SportMediaset)

Il valzer degli allenatori. De Laurentiis da tempo ha nel mirino Italiano. Alla Fiorentina andrebbe Sarri. Juve e Milan su Conte

Secondo Sport Mediaset, il prossimo allenatore del Napoli potrebbe essere Vincenzo Italiano. Si tratta di una possibilità non così remota. Tutto dipende da Calzona, se l’attuale tecnico riuscisse a centrare la qualificazione Champions allora rimarrebbe sulla panchina azzurra. In caso contrario De Laurentiis è convinto di cambiare con Italiano. Alla Fiorentina andrebbe Sarri.

Italiano è da molto tempo nel mirino di De Laurentiis

Scrive Sport Mediaset:

“Vincenzo Italiano lascerà la guida dei viola al termine della stagione e la coppia Commisso-Barone ha già individuato il sostituto: Maurizio Sarri. La Fiorentina è il giusto coronamento della sua esperienza in Serie A. Vincenzo Italiano, invece, è da molto tempo nel mirino di De Laurentiis. Di lui piace il sistema di gioco, il famoso 4-3-3 che è diventato il punto di riferimento del presidente, e il calcio offensivo fatto praticare alle sue squadre. E’ il candidato numero uno nel caso in cui Calzona non dovesse fare miracoli da qui a due mesi alla guida del Napoli“.

Alla Lazio e a Roma dovrebbero essere confermati Tudor e De Rossi. Juve e Milan si contendono Antonio Conte. Le consolazioni si chiamano Thiago Motta e Palladino. Per Allegri e Pioli il futuro sembra definito. L’allenatore della Juventus ha in mano il suo destino. Il rinnovo dipende da lui. Il futuro del tecnico rossonero dipende invece dal cammino in Europa League.

«Italiano a Napoli, scommetterei su di lui» (Marchetti, Sky Sport)

Lo ha detto Luca Marchetti giornalista di Sky Sport 24 a Radio Marte.

“De Laurentiis si è voluto tenere le mani libere per programmare meglio la prossima stagione. Il punto nodale è l’allenatore: è da lì che si deve partire. Il presidente, tuttavia, dovrà decidere anche sulla dirigenza. Più probabile la permanenza di Calzona o l’arrivo di uno tra Palladino, Farioli, Cioffi o Italiano? Scommetterei maggiormente sull’arrivo di Italiano, che è seguito da tempo ed ha già dimostrato di saper fare bene in piazze importanti, quindi ha più esperienza degli altri. Farioli ha stupito in Francia, Palladino ha fatto due buone stagioni in Serie A e Cioffi ha ridato un’anima all’Udinese, ma per loro il salto potrebbe forse essere troppo alto”.

