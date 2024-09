Il video del Chiringuito: De Laurentiis spintona un cameraman dopo aver portato via Politano da Sky

Nel video diffuso da El Chiringuito si vede il presidente del Napoli infuriato spingere il malcapitato cameraman a bordo campo

Il video del Chiringuito: De Laurentiis porta via Politano da Sky, poi spintona un cameraman.

De Laurentiis si è fatto rapidamente conoscere anche in Spagna. Il Chiringuito ha diffuso il video che sta impazzando sui sociale. Dopo aver allontanato via dai giornalisti di Sky Politano che si era fermato per la consueta intervista di rito, il presidente del Napoli ha spinto un cameramen lì vicino. Le immagini del gesto arrivano da El Chiringuito noto media spagnolo che si occupa di calcio. Di certo non una bella presentazione per il presidente del Napoli, quantomeno però realistica.

🤯 CABREO TREMENDO de DE LAURENTIIS. 🔥 El presidente del Nápoles empujó a un periodista e interrumpió la entrevista a Politano en pleno directo. pic.twitter.com/XZxXLFP8uf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2024

Politano sta parlando con Sky, poi interviene De Laurentiis: «Con voi non può parlare» (VIDEO)

Politano sta parlando con Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Napoli, poi interviene De Laurentiis: «Con voi non può parlare». Ugolini educatamente prova a dire: “come con noi non può parlare”. De Laurentiis insiste e porta via di peso Politano e poi fa un rimprovero non capiamo a chi, forse a qualcuno del Napoli.

Politano aveva detto più o meno le solite cose, l’importanza della partita di domani. E aggiunto: «È stato un anno difficile a livello mentale».

De Laurentiis arriva e si porta via Politano durante l’intervista perchè con Sky “Non può parlare”pic.twitter.com/TeFognbdvC — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) March 11, 2024

Mundo Deportivo: “Alla conferenza di Calzona i media spagnoli hanno potuto a malapena fare domande”

Anche i media spagnoli sono concentrati sul match di domani sera, ritorno degli ottavi di finale tra Napoli e Barcellona. Tra gli aspetti extra calcistici che attirano l’attenzione non può non esserci Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Tanto che il suo mini show durante l’intervista di Sky a Politano ha fatto notizia anche a Barcellona. A scriverne è il Mundo Deportivo che poi, con una sola frase, critica la conferenza stampa di Calzona.

“Appena atterrati, a metà pomeriggio, il viaggio del Napoli si è diretto allo stadio olimpico di Montjuïc per prendere visione del campo e calpestare l’erba. La passeggiata è durata appena un quarto d’ora. Alla guida della squadra, il presidente Aurelio De Laurentiis che non si è lasciato scappare un dettaglio dello stadio né la conferenza stampa del tecnico Francesco Calzona e del giocatore Politano. Una conferenza stampa in cui i media spagnoli hanno potuto a malapena porre domande“.

