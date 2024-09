Il Nyt dubita dei nuovi allenatori: usano il gioco audace per i complimenti e farsi alzare lo stipendio

Nel 2004 i grandi club si affidarono ai giovani Mourinho e Mancini. Sicuri che nel 2024 faranno lo stesso con gli Amorim e i De Zerbi?

Il Nyt tira mazzate sui nuovi allenatori: usano il gioco audace per i complimenti e farsi alzare lo stipendio

Era il 2004. Sono passati venti anni. Quello fu l’anno in cui la Grecia vinse il Campionato Europeo, e il Porto guidato da un giovane Mourinho vinse la Champions League. E il Werder Brema la Bundesliga e il Valencia la Liga. Financo i piccoli colombiani dell’Once Caldas la Copa Libertadores. Fu un anno un po’ assurdo, effettivamente. Il New York Times lo riporta alla memoria per parlare di allenatori. E di coraggio.

Perché accadde un po’ quel che potrebbe succedere questa estate: nel giro di tre mesi, una mezza dozzina dei principali club europei presero nuovi allenatori. “Alcuni dei candidati nominati hanno avuto successo. Alcuni no. Alcuni, come sarebbe emerso in seguito, credevano fermamente sui poteri curativi del formaggio”.

Però, ironie a parte, è il paragone quello che interessa al Nyt: allora la Juventus prese Fabio Capello, l’Inter Roberto Mancini, il Bayern Monaco Felix Magath (“l’appassionato di formaggio”), il Real Madrid José Antonio Camacho.

Due decenni dopo, “Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco sanno già che dovranno nominare nuovi allenatori. C’è una ragionevole possibilità che Milan, Juventus, Chelsea e Manchester United si uniscano a loro. Eppure il campo dei candidati idonei sembra incredibilmente piccolo. A parte Xabi Alonso, c’è Rúben Amorim, vincitore di un titolo portoghese e di un paio di coppe nazionali allo Sporting. C’è Sebastian Hoeness, che probabilmente non farebbe piacere a essere dipinto come un moderno Magath ma che ha anche portato lo Stoccarda in Champions League. C’è Roberto De Zerbi, anche se le promesse iniziali al Brighton ora iniziano a svanire”.

Il punto è che quel 2004 sembra lontano un secolo. “Per la stragrande maggioranza degli allenatori all’inizio della loro carriera, non importa quanto talento possano avere, tutto ciò che possono sperare di ottenere è una forma di successo qualificato: aumentare il proprio stipendio impiegando uno stile audace; sopravvivere in Europa abbastanza a lungo da ottenere qualche fugace complimento. Allo stesso tempo, anche questo non è più necessariamente sufficiente. Il compito di gestire lo Sporting – con la sua squadra di giovani promesse e nodosi operai – è un mondo lontano dall’assumere la guida delle superstar del Barcellona o del Manchester United. Affrontare lo stress dello Stoccarda non è più una preparazione adeguata per l’aspettativa di vincere ogni partita in casa del Bayern Monaco. Ecco perché, negli ultimi anni, gli allenatori che hanno ottenuto gli incarichi più prestigiosi del calcio hanno giocato per quei club – Frank Lampard, Ole Gunnar Solskjaer, Xavi Hernández – o hanno già allenato uno dei loro rivali. C’è un abisso tra ciò che è grande e ciò che è semplicemente buono, e la percezione è che nessuno sia in grado di saltarlo. In realtà, ovviamente, questo può non essere vero. Proprio come Benítez, Mourinho e Mancini sono riusciti a crescere nei ruoli guadagnati nell’estate del 2004, così Amorim, Hoeness o De Zerbi potrebbero sembrare una nomina ispirata dal punto di vista del 2044. Se oggi, però, qualcuna delle superpotenze sia abbastanza coraggiosa da cogliere questa opportunità, è una questione diversa. È un problema interamente creato da loro. E solo loro, in definitiva, hanno il potere di risolverlo”.

