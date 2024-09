Il Napoli è destinato a scendere nel ranking se perderà l’Europa dopo 14 anni (Corrmezz)

Sarebbe uno smacco per De Laurentiis cui brucia la mancata partecipazione al Mondiale per Club: persi 60 milioni e prestigio

Il Napoli è destinato a scendere nel ranking se non giocherà in Europa. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli conserva inalterato suo ranking Uefa (è al 15esimo posto al pari della Juventus) ma è destinato a scendere se l’anno prossimo non parteciperà ad alcuna competizione continentale. E sarebbe uno smacco per De Laurentiis dopo aver costruito un certo tipo di blasone e aver partecipato per quattordici anni consecutivi a una coppa europea. Non restano che, quindi, le dieci partite da disputare in campionato con le Roma, Atalanta e Bologna che dovranno tutte venire a giocare al Maradona. L’unica sfida esterna è al Franchi contro la Fiorentina. La delusione più grande, soprattutto a livello economico, resta quella della mancata partecipazione al Mondiale per Club che avrebbe fruttato un assegno di circa 60 milioni di euro oltre ad un confronto con le migliori squadre del panorama mondiale. E nel computo degli incassi mancati anche il passaggio ai quarti di finale di Champions che avrebbe portato nelle casse azzurre almeno 15 milioni.

Calzona parla del suo futuro a Napoli

Francesco Calzona è sia l’allenatore del Napoli, sia il commissario tecnico della Slovacchia. Oggi c’è stata la conferenza con la nazionale slovacca per annunciare i convocati in vista delle amichevoli contro Austria e Norvegia, due amichevoli pre-Euro 2024. In conferenza, l’allenatore del Napoli ha parlato anche del suo futuro e della possibilità di continuare ad allenare la squadra azzurra.

Le parole di Calzona: «Futuro a Napoli? Non so neanche cosa farò domattina»

In conferenza stampa Calzona ha parlato del suo futuro:

«La Nazionale continua anche dopo Euro 2024. La sera l’ho dedicata esclusivamente alla Slovacchia. Quando ho accettato il club, io e il mio staff avevamo già preparato tutto per queste due partite».

E ancora:

«Il futuro a Napoli? Non so neanche cosa farò domattina. Sicuramente qualunque cosa succederà ho un contratto con la Federazione. Se nel prossimo futuro, tra un anno, due mesi, cinque mesi, dovremmo prendere una decisione, la prenderemmo insieme. Perché è sempre stato così, abbiamo avuto sempre una collaborazione forte e sincera. Il Napoli? Non ho ancora ricevuto una proposta».

