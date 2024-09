Il Monza verso la cessione, in vantaggio l’ipotesi Augusto Balestra

Il club è conteso tra arabi e la Orienta Capital Partners che, secondo la Gazzetta, è preferita per la cessione dalla famiglia Berlusconi

“I tifosi del Monza potrebbero presto smettere di cantare la strofa finale del loro coro, che diceva: «se non arriverà, ce ne torniamo al bar», perché – scrive Il Giornale nella sua edizione odierna – potrebbe arrivare il momento in cui il Monza avrà le risorse per competere davvero in Champions League”. Oltra alla Formula 1 infatti qualcuno si è accorto che il Monza procede a passo spedito anche nel mondo del calcio e sembra essersi interessato.

La cessione del Monza

Ci sarebbe infatti un dialogo in corso tra il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, PIF, e la proprietà del club biancorosso per stabilire una partnership societaria significativa.

Anche se non c’è ancora un accordo esclusivo e altri potenziali investitori hanno mostrato interesse, sembra che il dialogo con PIF, che ha un patrimonio netto stimato di 1 miliardo di dollari entro il 2025, sia il più avanzato. Non c’è ancora alcuna certezza, ma il dialogo tra Fininvest e PIF è iniziato oltre un anno fa. Nessuna conferma, continua il Giornale, ma nelle ultime ore ci sono voci che “avevano portato a indicare anche un altro imprenditore vicino all’ingresso nel club: si vociferava di Augusto Balestra, un trascorso dirigenziale tra Cesena e Siena, interessi professionali che spaziano dall’aerospaziale all’acqua”.

Balestra o il fondo Pif?

Balestra potrebbe rilevare il 60% delle quote rilevate da Fininvest che rimarrà azionista di minoranza. “I contatti tra le parti – scrive La Gazzetta dello Sport – vanno avanti da settimane nella massima riservatezza e proprio in questi giorni si starebbe chiudendo la due diligence per la parte finanziaria”. Quello che va sottolineato è che il Monza fa gola anche perché ha in sé un binomio calcio e Formula 1 che nessun’altra società ha.

Secondo la Gazzetta tra gli arabi e gli italiani sarà la Orienta Capital Partners ha spuntarla, idea gradita anche dalla famiglia Berlusconi che ci tiene a mantenere il carattere di italianità del Monza.“Ciò che trapela dalla trattativa è che rimarrà all’interno della società Adriano Galliani con un ruolo centrale e operativo. Un segnale di continuità con la famiglia Berlusconi che sta seguendo gli sviluppi della cessione in prima fila”

Il passaggio sarà facilitato anche dal fatto che Orienta ha trovato un bilancio in perfette condizioni. Il Monza è stato gestito in maniera impeccabile in questi anni e pertanto non si è reso necessario mettere sul tavolo un intervento di ristrutturazione. La società viaggia bene, grazie alla famiglia Berlusconi e all’amministratore delegato Adriano Galliani.

