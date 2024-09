Horner, la donna lo ha denunciato al comitato etico della Fia. Teme che la Red Bull insabbi il caso

Lo scrive la Bbc. Due denunce, il 2 febbraio e il 6 marzo, in cui la donna avverte di voler informare i media

Il caso Horner si arricchisce di nuovi scenari. La Red Bull in queste settimana ha provato a rasserenare l’ambiente dopo le accuse di comportamenti non appropriati (molestie) nei confronti di una dipendente. Il team principal rimane al suo posto, così come Verstappen (almeno per ora) e Helmut Marko. Tuttavia la Bbc rivela che la denunciante si è rivolta direttamente alla Fia dopo il ricorso.

“La donna nella controversia su Christian Horner ha presentato una denuncia ufficiale riguardo al suo comportamento all’organo di governo della Formula 1, la Fia“.

La donna coinvolta nel caso Horner si è rivolta alla Fia

La Bbc ha appreso “che la denunciante, che ha accusato il team principal della Red Bull di comportamento inappropriato, ha presentato un reclamo al comitato etico della Fia”.

In realtà ci sono due “denunce”. Una “il 2 febbraio è stata inviata una comunicazione alla linea per l’etica e la conformità della Fia e ha fatto riferimento diretto al comportamento di Horner nei confronti di una dipendente di sesso femminile. La donna ha chiesto alla Fia di esaminare la questione ed ha espresso il suo timore che la Red Bull possa tentare di insabbiare il caso“.

Una “seconda denuncia risale al 6 marzo. Fa riferimento alla prima e avvertiva che la denunciante avrebbe successivamente informato i media“. Si presume come “ritorsione” per non aver preso provvedimenti.

La risposta della Fia: “Non siamo in grado di confermare la ricezione di alcun reclamo specifico”

La Bbc ha contatto la Fia sul reclamo per il caso Horner e ha così risposto:

“Le richieste e i reclami vengono ricevuti e gestiti dal responsabile della conformità e, ove opportuno, dal comitato etico. Entrambi gli organismi operano in modo autonomo, garantendo la massima riservatezza durante tutto il processo. Di conseguenza, e in generale, non siamo in grado di confermare la ricezione di alcun reclamo specifico ed è improbabile che saremo in grado di fornire ulteriori commenti sui reclami che potremmo ricevere da qualsiasi parte“.

La Red Bull invece non ha riferito di non sapere di una denuncia alla Fia.

