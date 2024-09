Guardiola ha consigliato a Laporta di prendere De Zerbi a Barcellona

Quando Johan Cruijff era vivo, il presidente era solito consultarsi con lui. Ora ha scelto di rivolgersi all’allenatore del City

Laporta ha chiesto consiglio a Guardiola sull’allenatore da prendere, lui gli ha indicato De Zerbi

De Zerbi, Tuchel, Flick. In Spagna è già partito il toto allenatori per cercare di capire chi siederà sulla panchina dei blaugrana la prossima stagione. Il più quotato, per le caratteristiche del suo gioco è De Zerbi, che pare avere “il dna del Barcellona“.

Mundo Deportivo riporta un retroscena svelato dal programma ‘Tot Costa’ di Catalunya Ràdio, secondo cui Guardiola avrebbe indicato De Zerbi come ideale futuro allenatore del Barcellona.

Laporta si affida a Guardiola per scegliere il prossimo allenatore

“Joan Laporta ha chiesto consiglio a Pep Guardiola per determinare la scelta del successore di Xavi. Quando Johan Cruijff era vivo, il presidente del Barça aveva deciso, vista l’amicizia che li univa, di consultare sempre Johan sulle importanti decisioni sportive da prendere. In questo caso, e in assenza del maestro, Laporta si sarebbe rivolto all’amico Pep Guardiola per dargli la sua opinione su chi dovrebbe essere il suo nuovo allenatore. Le stesse informazioni, dettagliate dai giornalisti Jordi Grau e Santi Giménez, indicano che Guardiola ha risposto a Laporta che il prescelto doveva essere l’italiano De Zerbi“.

Xavi lascerà la panchina del Barcellona a giugno. Sono tante le voci sui possibili candidati a sostituirlo. De Zerbi, allenatore italiano impegnato sulla panchina del Brighton, sarebbe uno di quelli.

E, secondo il Mundo Deportivo, anche quello più adatto.

Il giornale spagnolo scrive:

“Tra gli allenatori fuori dalla pista tedesca (ndr Tuchel), Roberto de Zerbi è forse il candidato il cui sbarco al Barcellona sarebbe più auspicabile. Il 44enne italiano ha un contratto con il Brighton fino al 2026 e una clausola rescissoria da 10 milioni, ma all’interno del club del Barça ci sono voci che difendono la sua candidatura per il suo impenitente calcio offensivo.

A differenza di allenatori come Mikel Arteta e Luis Enrique , già in club ‘big’ come Arsenal e Paris Saint Germain e progetti sportivi con potenzialità per vincere titoli importanti, De Zerbi non ha ancora fatto il salto in un club d’élite. Nonostante il problema rappresentato dalla suddetta clausola, potrebbe giungere al Barcellona, se la squadra volesse puntare su di lui”.

ilnapolista © riproduzione riservata