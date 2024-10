Goretzka, c’è anche lui nella lista dei desideri del Napoli (Corsport)

Il colosso del centrocampo del Bayern, ovviamente nazionale tedesco. Piace anche alla Juve, non ci sono cifre dell’ingaggio (che sarà super)

Goretzka, c’è anche lui nella lista dei desideri del Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il club continua a valutare identikit e profili, obiettivi, tentazioni e idee. E grandi nomi: Leon Goretzka, 29 anni, è un colosso tedesco di 189 centimetri che spadroneggia nel centrocampo del Bayern. Piace, altroché, e oltre al club azzurro anche alla Juve: l’ennesima sfida? C’è quasi da sorridere. Dalla Germania all’Ucraina, senza soluzione di continuità: Georgyi Sudakov, 21 anni, è la stellina dello Shakhtar e della nazionale ucraina per cui, a gennaio, Adl è arrivato a offrire 40 milioni di euro. Incassando picche da Donetsk: lo valutano più di 50 milioni, piace a tanti (Juve compresa) e l’idea è quella di innescare un’asta. Ma il Napoli ha mosso i passi più concreti, finora.

Quando Goretzka disse: “Non c’è calcio per i fascisti”

Goretzka. L’uomo che nel 2021 salvò la Germania dal naufragio calcistico (Nations League) ma anche politico. Perché tale sarebbe stato considerata la sconfitta contro l’Ungheria di Orban più che del nostro Rossi. Ci pensò Goretzka a sei minuti dalla fine, l’uomo che incredibilmente Löw tenne ancora una volta in panchina.

Ecco cosa si scrisse all’epoca

La Germania la salva Leon Goretzka, origini polacche, uno che viene da Bochum, dove il papà lavorava alla Opel e molto tempo prima arrivavano immigrati nelle miniere di carbone. Un ragazzo impegnato nel sociale (ha raccolto fondi per le fasce deboli durante la pandemia) e che prima dell’Europeo ha posato con la bandiera “Non c’è calcio per i fascisti”, protestando contro l’estrema destra di Afd, «non è un’alternativa ma una vergogna per la Germania». L’uomo giusto per risolvere questa partita densa di tante cose e di polemica. (…) Ma che tormento e che paura.

