Folorunsho in prima squadra col Napoli da luglio (Schira)

Folorunsho, calciatore di proprietà del Napoli, in prestito al Verona sta facendo un campionato degno di nota. Sui gol bellissimi come quello messo a segno alla Juve e prestazioni da manuale come quella contro il suo Napoli in cui è apparso un gigante a confronto con Cajuste.

Michael #Folorunsho will return to #Napoli from #Verona at the end of the season. Napoli’s plans for him are clear: they want to keep him in the First Team from July. #Spalletti is monitoring the midfielder and could call him for Italy National Team. #transfers

