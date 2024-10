Djokovic rompe con Ivanisevic: «Abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme»

Su Instagram: «La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia»

Novak Djokovic si separa da Goran Ivanisevic. La notizia di questa mattina che ha stupito il mondo del tennis. A scriverlo è lo stesso tennista che su Instagram ha ringraziato il suo ormai ex coach. Djokovic e Ivanisevic si separano dopo sei anni di lavoro e dodici titoli Grand Slam.

Djokovic: «Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa»

Sul post Instagram si legge:

«Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran a far parte della mia squadra. Era il 2018 e Marian ed io stavamo cercando di innovare e portare un po’ di magia al nostro duo. Infatti, non solo abbiamo migliorato il servizio, ma abbiamo portato anche tante risate, divertimento, classifiche di fine anno al numero 1, traguardi da record e altri 12 Grand Slam (e qualche finale) al conteggio da allora».

Djokovic continua:

«Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia. Infatti sono orgoglioso di dire (non sono sicuro che lo sia anche lui) che oltre a vincere tornei insieme, abbiamo fatto anche una battaglia laterale a Parchisi in corso… per molti anni. E… quel torneo non si ferma mai per noi».

Ljubicic: «Alcaraz e Sinner davanti a tutti gli altri. Quello di Djokovic è un problema psicologico»

La Gazzetta ha intervista Ivan Ljubicic, ex tennista numero 3 del ranking. Ha anche allenato Federer con cui ha vinto 3 slam. Se c’è da chiedere qualcosa sul tennis, su Sinner o Djokovic, Ivan è l’interlocutore perfetto.

«Io credo che in questo momento, in attesa di capire come sta Djokovic, Alcaraz e Sinner siano davanti a tutti gli altri e lì resteranno anche nei prossimi anni. Saranno i punti di riferimento».

E Djokovic che fine farà. Può darsi che dopo quasi vent’anni di battaglie contro Federer e Nadal, la nuova generazione non gli dia gli stessi stimoli?

«Il suo è un problema psicologico, di certo non ha disimparato a giocare a tennis. Indubbiamente

Nole deve avere il fuoco dentro, altrimenti gli manca qualcosa. È abituato a lottare su ogni punto, a

conquistare il campo centimetro dopo centimetro, e se non avverte quegli stimoli può andare in difficoltà. Ma sono convinto che con l’avvicinarsi dei suoi veri obiettivi di stagione – Roland Garros, Wimbledon e Olimpiadi — saprà risollevarsi».

