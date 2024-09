Djokovic rosica per il premio coach dell’anno a Cahill e Vagnozzi (gli allenatori di Sinner)

Novak Djokovic si è congratulato sui social con Simone Vagnozzi e Darren Cahill, per aver vinto il premio come coach dell’anno. Il tennista serbo però non si è fermato alle congratulazioni e ne ha approfittato per aggiungere una provocazione, dove si chiede cosa debba fare il suo coach (Ivanisevic) per vincere il premio.

Ecco cosa ha scritto:

“Congratulazioni a Darren e Simone per la grande stagione con Jannik”

Fin qui, tutto normale. Se non fosse che poi ha aggiunto:

“Goran, credo che dobbiamo vincere 4 slam su 4 per farti considerare (forse) il miglior coach dell’anno. Finire l’anno da numero 1, vincere 3 grand slam e le finals, e fare la storia di questo sport non è abbastanza, mio caro coach…”

😯 Djokovic on IG, on the ATP ‘Coach of the Year’ Award:

“Goran, I guess we need to win 4/4 slams in order for you to maybe (just maybe) be considered coach of the year.

Winning Year-End #1, 3GS, WTF and making history of this sport is not enough, my dear coach”

🫣 pic.twitter.com/pmXs4ceWo1

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 14, 2023