De Laurentiis affiderà il Napoli a un ds esperto (e libero) o continuerà a fare lui il mercato? (Gazzetta)

Il mercato è stato un flop. Cajuste, Lindstrom, Traorè, Dendoncker acquistati quasi a sorpresa e senza un progetto a lungo termine

De Laurentiis affiderà il Napoli a un ds esperto (e libero) o continuerà a fare lui il mercato? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

De Laurentiis lo scorso anno ha condotto il mercato in prima persona, vedremo se avrà fatto tesoro degli errori e vorrà affidarsi a un d.s. navigato, che possa essere l’architetto del nuovo progetto, libero dimettere bocca nella scelta del tecnico del post Osimhen.

Mercato flop. Cajuste, Lindstrom, Traorè, Dendoncker sono stati acquistati quasi a sorpresa e senza un progetto a lungo temine. Mazzocchi, invece, è stata una richiesta specifica di Mazzarri, mentre Ngonge un’opportunità cheDe Laurentiis ha voluto cogliere. Ma quanti di loro saranno ancora a Napoli la prossima estate?

Il flop Lindstrom il più pagato da De Laurentiis (Il Napolista)

Jesper Lindstrom ieri ha sprecato il gol del 2-2. Le critiche sono state diverse a fine partita. Da tempo Lindstrom è l’ogetto misterioso del mercato estivo. De Laurentiis lo ha pagato parecchio per prelevarlo dall’Eintracht Francoforte. Arrivato a Napoli però, il calciatore non ha mostrato quei lampi di qualità che aveva illuminato in Bundesliga e in Champions la scorsa stagione.

Prima Garcia e poi Mazzarri, non sapevano bene cosa farne di Jesper. Non sapevano nemmeno quale fosse il ruolo più adatto al giovane danese. Con Calzona però sta ritrovando una certa continuità. Inizia a giocare più minuti, ad avere più fiducia. E ieri, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona, Calzona l’ha mandato in campo a metà secondo tempo. Sul 2-1 però, Lindstrom ha sprecato un ottimo cross di Kvara. Dopo qualche minuto è arrivato il 3-1 del Barcellona che ha spegno ogni speranza agli azzurri.

Oggi però Lindstrom ha voluto mostrare tutto il suo affetto per Napoli e per il Napoli pubblicando tre storie Instagram. Ognuna di esse contenevano una parola che, unite, formavano la frase: “Forza Napoli Sempre”. Una dichiarazione d’intenti piuttosto chiara.

ilnapolista © riproduzione riservata