Champions, la pressione è tutta sul Barcellona. Il Napoli può approfittarne (Sky)

Kvara non ha ancora segnato in questa Champions, Yamal potrebbe diventare il più giovane marcatore a 16 anni. Ieri incontro tra Laporta e l’agente di Hansi Flick

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions. In palio non c’è solo l’accesso ai quarti ma anche una grande fetta di qualificazione al prossimo Mondiale per Club. Sky continua a fornire aggiornamenti man mano che si avvicina l’ora x. Di Marzio, inviato di Sky a Barcellona, prova a descrivere l’atmosfera che c’è intorno alle due squadre.

Il Napoli per arrivare ai quarti di Champions dovrà approfittare di alcuni momenti della partita

Le parole di Gianluca Di Marzio, inviato di Sky Sport:

«Xavi è tranquillo, lui fa parte della storia del Barça. Sa cosa vuol dire vincere in questa città. Ieri a tutte le domande sulla sua emozione, ha risposto che la partita conta soprattutto per il club. Ci tiene perché vuole lasciare il segno. Sicuramente la pressione non inciderà sulla sua preparazione alla partita. Può incidere sui giovani che giocheranno. Yamal potrebbe diventare il più giovane giocatore a segnare in Champions a 16 anni. Dovrà essere bravo il Napoli ad approfittare di qualche momento psicologico ideale. Il Barcellona ha molta più pressione. Il club pensa anche al futuro, all’allenatore del Barça dopo Xavi. Ieri incontro tra Laporta e l’agente di Hansi Flick. Xavi è chiamato a centrare i quarti di finale. Negli obiettivi di inizio stagione ci sono i quarti di finale. Una pressione altissima per i giocatori del Barça. Ne ha meno il Napoli, che ha consapevolezza della propria crescita. Kvara non ha ancora segnato in questa Champions».

Mondiale per club, al Napoli non basta il pareggio a Barcellona. Deve vincere in 90 minuti

Deve vincere, il Napoli. Per avere buone chance di andare al Mondiale per Club (vero grande traguardo stagionale, con il suo tesoretto da 100 milioni di euro), al Napoli non basterebbe semplicemente passare il turno e andare ai quarti di Champions. Deve vincere a Barcellona nei 90 minuti, niente supplementari, niente rigori. Poi basterebbe (si fa per dire) un’altra vittoria ai quarti, e sarebbe qualificazione aritmetica.

Invece con i criteri di assegnazione dei punti, qualora il Napoli dovesse eliminare il Barcellona senza vincere. poi sarebbe costretto ad andare in semifinale di Champions, per accumulare i punti necessari a superare la Juventus nella corsa al Mondiale. La situazione attuale vede Juventus a quota 47 punti e Napoli a 42. Al Napoli servono 5 punti, perché in caso di pari punti passerebbe lo stesso. Come ricorda Calcio e Finanza, i punti si assegnano così:

Se il Napoli passasse con un pareggio contro il Barcellona (con conseguente successo ai supplementari o ai calci di rigore), si porterebbe a 44 punti. In quel caso servirebbero ulteriori tre punti per agganciare la Juventus, che potrebbero arrivare solo con il passaggio alle semifinali di Champions. Una vittoria ai supplementari è considerata, ai fini del punteggio, come un pareggio.

