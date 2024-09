Mondiale per club, al Napoli non basta il pareggio a Barcellona. Deve vincere nei 90 minuti

Lo ricorda Calcio e Finanza. Se si qualificasse ai supplementari o ai rigori, poi sarebbe costretto a qualificarsi alle semifinali di Champions

Deve vincere, il Napoli. Per avere buone chance di andare al Mondiale per Club (vero grande traguardo stagionale, con il suo tesoretto da 100 milioni di euro), al Napoli non basterebbe semplicemente passare il turno e andare ai quarti di Champions. Deve vincere a Barcellona nei 90 minuti, niente supplementari, niente rigori. Poi basterebbe (si fa per dire) un’altra vittoria ai quarti, e sarebbe qualificazione aritmetica.

Invece con i criteri di assegnazione dei punti, qualora il Napoli dovesse eliminare il Barcellona senza vincere. poi sarebbe costretto ad andare in semifinale di Champions, per accumulare i punti necessari a superare la Juventus nella corsa al Mondiale.

La situazione attuale vede Juventus a quota 47 punti e Napoli a 42. Al Napoli servono 5 punti, perché in caso di pari punti passerebbe lo stesso. Come ricorda Calcio e Finanza, i punti si assegnano così:

2 punti per una vittoria

1 punto per il pareggio

4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

1 punto per l’avanzamento a ogni fase successiva della competizione

Se il Napoli passasse con un pareggio contro il Barcellona (con conseguente successo ai supplementari o ai calci di rigore), si porterebbe a 44 punti. In quel caso servirebbero ulteriori tre punti per agganciare la Juventus, che potrebbero arrivare solo con il passaggio alle semifinali di Champions. Una vittoria ai supplementari è considerata, ai fini del punteggio, come un pareggio.

E che succede se Napoli e Juve dovessero arrivare a pari punti? I criteri per stilare la graduatoria finale sono questi: Miglior risultato ottenuto nella competizione nelle stagioni prese in considerazione (dal 2020/21 al 2023/24); Miglior risultato recente raggiunto; Miglior differenza reti; Più gol segnati.

In caso di pari punti, insomma, passerebbe il Napoli.

Situazione simile ma più complicata invece per il Barcellona, che fa la corsa sull’Atletico Madrid. I Blaugrana si qualificano se battono il Napoli e poi vincono altre tre partite, qualificandosi alla semifinale di Champions, mentre l’Atletico perde anche il ritorno contro l’Inter e viene eliminata.

