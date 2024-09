Calzona vuole tenersi stretto il Napoli e i segnali positivi per convincere De Laurentiis ci sono (Sky)

“Ci sono segnali importanti, come la sintonia con lo spogliatoio e l’identità in campo che sta crescendo attorno a certi principi”

Calzona vorrebbe continuare ad essere il ct del Napoli anche l’anno prossimo e sta lavorando per inserirsi in quella lista di allenatori che De Laurentiis sta valutando.

Lo riporta Francesco Modugno, inviato sky.

«Calzona è l’uomo stimato, che piace e che magari spera in queste dieci giornate di insinuare il dubbio in De Laurentiis, un po’ di terreno fertile per attichire c’è. Lui sa come funzionano le cose, ci sono segnali importanti e non marginali, come la sintonia con lo spogliatoio e l’identità in campo che sta crescendo attorno a certi principi, con tanto lavoro ancora da fare».

Calzona vuole tenersi stretto il Napoli

«Lui è una persona esigente, stamattina era qui, nel suo ufficio con lo staff ad analizzare cosa non va, la sua più grande preoccupazione è la fase di non possesso palla. E’ una squadra che subisce troppi gol, quando c’era Sarri e lui era il vice, lui era proprio l’addetto all’addestramento della linea a quattro. La sua speranza è di portare il Napoli in Europa e di aggiungere la sua opzione credibile a quella di altri allenatori che De Laurentiis valuta e monitora. Calzona vuole tenersi stretto il Napoli. Non lo diciamo ad alta voce, ma lui è uno di quelli a cui piace allenare tutti i giorni».

De Laurentiis riapre il casting per il prossimo allenatore del Napoli scrive il Corriere dello Sport. “questa primavera che si avvicina e sa di nulla, meglio profumarla d’un calcio più ampio. Aaa cercasi un allenatore che, portandosi appresso le proprie conoscenze, sappia cancellare l’anno più orribile del Napoli, un Fallimento tecnico e ideologico che Aurelio De Laurentiis sente tutto per sé”

Il casting di De Laurentiis al momento è solo italiano e non per forza legato al 4-3-3. “Conte è ancora, e sino a prova contraria, la tentazione più forte che De Laurentiis potrà inseguire nel momento in cui deciderà di costruire attraverso la convergenza delle rispettive idee con un allenatore autorevole e autonomo”.

