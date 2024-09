De Laurentiis cerca un nuovo allenatore che cancelli il fallimento che lui ha causato (Corsport)

Il presidente del Napoli ha fatto partire il casting. Nella sua lista c’è ancora Conte, ma anche Italiano, Palladino e Farioli

De Laurentiis riapre il casting per il prossimo allenatore del Napoli scrive il Corriere dello Sport. “questa primavera che si avvicina e sa di nulla, meglio profumarla d’un calcio più ampio. Aaa cercasi un allenatore che, portandosi appresso le proprie conoscenze, sappia cancellare l’anno più orribile del Napoli, un Fallimento tecnico e ideologico che Aurelio De Laurentiis sente tutto per sé”

Il casting di De Laurentiis al momento è solo italiano e non per forza legato al 4-3-3. “Conte è ancora, e sino a prova contraria, la tentazione più forte che De Laurentiis potrà inseguire nel momento in cui deciderà di costruire attraverso la convergenza delle rispettive idee con un allenatore autorevole e autonomo”.

Le alternative di De Laurentiis

Poi ci sono le alternative: Italiano

“Poi c’è il desiderio di regalarsi traiettorie insolite: Vincenzo Italiano non è mai sparito dai radar, è ritenuto il ponte di collegamento con una filosofia nella quale continuare a credere e anche un pieno di energia di cui dotarsi: la stima è consolidata, rappresenta un valore aggiunto nelle valutazioni”.

Palladino

“A De Laurentiis sta piacendo, e tanto, anche Raffaele Palladino, napoletano che al Maradona ci è arrivato sempre e solo da avversario: la difesa a tre rientra tra i capisaldi delle proprie teorie, che sanno tanto di Gian Piero Gasperini, maestro suo e di altri rappresentanti della nouvelle vague che dal tecnico dell’Atalanta si sono lasciati ispirare”.

Farioli

“Nel mistero di settimane già dense, c’è un viaggio all’estero di De Laurentiis con meta sconosciuta: Franceso Farioli, 34 anni, allena e dunque vive a Nizza, è stato protagonista di una fase ascendente della stagione assai sorprendente ed ora attraversa una crisi che non ne ha ammorbidito l’esplosione”.

ilnapolista © riproduzione riservata