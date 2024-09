Calzona, se centra la Champions sarà impossibile non confermarlo (Gazzetta)

De Laurentiis sta riflettendo seriamente sull’opportunità di aprire il nuovo ciclo azzurro partendo dalla conferma del c.t. della Slovacchia

Calzona, se centra la Champions sarà impossibile non confermarlo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

A dieci partite alla fine del campionato, con il posto Champions ancora distante ma non per questo irraggiungibile, Ciccio potrebbe avere davvero il futuro nelle proprie mani: dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, allora sarebbe impossibile immaginarsi uno scenario diverso da una sua riconferma.

Aurelio De Laurentiis sta riflettendo seriamente sull’opportunità di aprire il nuovo ciclo azzurro partendo dalla conferma del c.t. della Slovacchia, al momento “in prestito” in Campania fino al 30 giugno: «Calzona è una persona affidabilissima e per questo mi sono affidato a lui in un anno per noi complicato» ha ammesso il presidente qualche giorno fa, palesando una certa soddisfazione per la scelta azzeccata dopo due scommesse perse. In breve tempo ha rivisto tracce di vero Napoli, riconosciuto quell’identità tattica che aveva perso e che invano aveva chiesto prima a Garcia e poi a Mazzarri.

Francesco Calzona è sia l’allenatore del Napoli, sia il commissario tecnico della Slovacchia. Oggi c’è stata la conferenza con la nazionale slovacca per annunciare i convocati in vista delle amichevoli contro Austria e Norvegia, due amichevoli pre-Euro 2024. In conferenza, l’allenatore del Napoli ha parlato anche del suo futuro e della possibilità di continuare ad allenare la squadra azzurra.

In conferenza stampa Calzona ha parlato del suo futuro:

«La Nazionale continua anche dopo Euro 2024. La sera l’ho dedicata esclusivamente alla Slovacchia. Quando ho accettato il club, io e il mio staff avevamo già preparato tutto per queste due partite».

E ancora:

«Il futuro a Napoli? Non so neanche cosa farò domattina. Sicuramente qualunque cosa succederà ho un contratto con la Federazione. Se nel prossimo futuro, tra un anno, due mesi, cinque mesi, dovremmo prendere una decisione, la prenderemmo insieme. Perché è sempre stato così, abbiamo avuto sempre una collaborazione forte e sincera. Il Napoli? Non ho ancora ricevuto una proposta».

ilnapolista © riproduzione riservata