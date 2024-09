Calzona non ha fatto la voce grossa, ha puntato sulla coscienza dei calciatori

«Voi siete forti e lo sapete» È stato questo, secondo il Corriere dello Sport, il messaggio che ha lanciato nello spogliatoio

Il Napoli sembra davvero rinato dopo l’arrivo di Calzona. Almeno a vedere la partita contro il Sassuolo sembra che siano tornati la spensieratezza e l’allegria di giocare che erano parte fondamentale dell’anno dello scudetto. Il Corriere dello Sport scrive che per questo Calzona ha lavorato in punta di piedi e senza urlare

La tattica di Calzona

“Calzona ha taciuto, non ha imposto “verbi”, non ha introdotto dogmi, si è appropriato del Napoli evitando di far la voce grossa, come pure qualcuno invocava: e al posto del dialogo, ha lasciato che i calciatori si facessero trascinare dalle proprie coscienze. «Voi siete forti e lo sapete». Poi, sguardi complici, confessioni mai avvolte nella “sacralità” di un rito: passeggiando tra i fili d’erba si può sempre scorgere un quadrifoglio e Calzona ha investito su se stesso tacendo. «Perché mi sembrava inappropriato riempirli di altre nozioni. E poi qua c’è la cultura del bel gioco»”.

Era questo quello che ci si aspettava dal nuovo tecnico, che riuscisse a riportare la fiducia nello spogliatoio, la sciando i calciatori liberi di fare improprio gioco come era accaduto l’anno scorso. Senza essere schiacciati dal peso delle responsabilità e delle accuse a loro mosse. Per gli schemi e la tattica c’è tempo, del resto questo Napoli ha dimostrato di sapere giocare a calcio

ilnapolista © riproduzione riservata