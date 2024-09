Calcio e scommesse, Dazn e Sky si fanno beffe della legge e continuano a pubblicizzarle (Ziliani)

Sul Fatto: “La pubblicità al gioco d’azzardo è vietata. Quanti soggetti sprovveduti cadranno nella spirale del gioco per il cinismo altrui?”

Sul “Fatto Quotidiano” Paolo Ziliani critica Dazn e Sky per la loro pubblicizzazione del calcio scommesse, che è illegale come previsto dal Decreto Dignità varato da Conte.

Ecco cosa scrive il quotidiano:

Fiorentina-Roma, domenica 10 marzo, telecronista Pierluigi Pardo. «Io ne approfitto per ricordarvi Fan Zone: e cioè il magico mondo del Qr Code, la possibilità di entrare, interagire, sondaggi, pronostici, interazione. Basta andare sul Qr Code, fare scan e ovviamente entrare in questo mondo di interazione con tanti altri amici che stanno seguendo la partita».

Succede da sempre, verso il minuto 5 o 6 di ogni partita di Serie A che Dazn trasmette. Mentre il match è in corso viene mostrato in sovrimpressione un Qr Code accompagnato dalla scritta: ‘Accedi a Fan Zone, partecipa alla chat’, e a questo segnale i telecronisti interrompono il commento per invitare gli spettatori a tuffarsi nel ‘magico mondo’ di Fan Zone per ‘chattare e divertirsi con gli altri tifosi’, mentre in realtà l’unico scopo è farli entrare in un sito di scommesse e farli scommettere. Che è un’attività legale, sia chiaro: solo, è reato pubblicizzarla. È vietato dal 2018 quando il governo Conte varò il Decreto Dignità che prevede il divieto di fare pubblicità al gioco d’azzardo che al pari di alcolismo e tossicodipendenza è una piaga sociale che ha costi sociali altissimi ed è causa di disperazione e rovina per migliaia di individui e relative famiglie.

Non si può pubblicizzare il calcio scommesse, però lo fanno tutti

Non si può, e però lo fanno tutti. Sempre più apertamente, sfacciatamente. Come se non bastasse, non appena terminano i primi tempi appare una ragazza con tanto di microfono daznbet.it in mano che ha fermato in strada alcuni passanti e chiede loro: «Ciao ragazzi, oggi mi trovo qui con Daznbet.fan e vi sfideremo chiedendovi di fare dei pronostici: come finirà l’incontro di oggi?».

Tutto ciò accade anche su Sky. Dove le quote delle agenzie di scommesse vengono mostrate in tempo reale in siparietti dedicati prima e durante le partite. Domanda: quanti soggetti sprovveduti, specie giovani, sono caduti e ancora cadranno nella spirale del gioco per il cinismo di questi soggetti che si fanno beffe della legge? E il ministro dello sport Abodi che si batte perchè questi soldi sporchi arrivino a rimpinguare le casse esangui dei club di Serie A (sic) sa che le spese degli italiani per il gioco d’azzardo in questi anni sono andate alle stelle con le drammatiche conseguenze sociali che conosciamo? La risposta sì paga 1,50, il no è dato a 5,75. Dazn Fan quoterebbe anche questa scommessa.

