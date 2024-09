La Bartoli e Gourcuff hanno un QI più alto di Einstein ma i veri geni sono Messi, Fosbury, Socrates

Marca sulle nuove ricerche scientifiche: “Si chiamano persone ad alta capacità, ed è una condizione che può portare anche a moltissimi problemi”

Basta con la storia del QI, quel valore che assegnava la patente di geni in funzione di test appositi. “E’ un paradigma del tutto obsoleto. A livello scientifico, non è più sostenibile“, spiega Jana Martínez-Piqueras, presidente di Indifferent Minds, una delle prime fondazioni di persone con Alte Capacità in Spagna. Sono tantissimi, spiega a Marca, gli atleti “non diagnosticati” ad altissima capacità intellettiva. Geni, detto in termini più semplicistici. Messi, per esempio, lo dimostra “con il disegno del gioco, lo sguardo periferico, il calcolo esatto di una parabola con la palla… È chiaro che ha molteplici capacità cognitive combinate. E poi c’è la più importante cosa: Messi, come le persone con Capacità Elevate, cambia l’ambiente in cui interviene. Se qualcuno crede che tutto ciò che Messi ha fatto in campo sia dovuto al fatto che ruota molto bene la caviglia, si sbaglia“.

Si parla di “alte capacità”, che non significa “alto rendimento”. Ed è per questo che questa caratteristica “se non viene curata può portare a patologie. E ci sono molte persone con capacità elevate che non vengono rilevate. Ci sono molti atleti con elevate capacità non rilevate. Atleti eccellenti il ​​cui lato cognitivo non è stato coltivato. E ciò su cui non si lavora si estingue.”

Dal 2016 è stato dimostrato che il cervello delle persone con elevate capacità è biochimicamente e morfologicamente diverso da quello degli altri, quindi esiste una base fisica differenziale che giustifica le attitudini e capacità eccezionali di queste persone. Queste differenze morfologiche e biochimiche non influiscono solo sul modo in cui elaboriamo le informazioni, ma anche sul modo in cui elaboriamo le emozioni. E gli atleti sono un fulgido esempio.

Il pezzo di Marca cita Dick Fosbury che rivoluzionò il salto in alto “cercando instancabilmente di trovare una formula più efficace dal punto di vista biomeccanico, infrangendo tutte le regole prestabilite”. O la tennista Marion Bartoli, che aveva 175 di QI, 15 punti superiore a quello del genio della fisica Albert Einstein, che dice di aver vinto Wimbledon 2013 “probabilmente per la mia forza mentale”.

O ancora Socrates, genio del calcio e medico con uno straordinario impegno sociale. Morì nel 2011 a causa dei suoi problemi con l’alcol. “Le persone di grande capacità vivono spesso, senza rendersene conto, tra un perfezionismo patologico e una visione critica di se stessi quasi insopportabile, per cui molte di queste menti trovano nell’alcol un modo per riposare la testa“, hanno scritto diversi psicologi brasiliani.

Gourcuff – ex fantasista dell’Inter – con un QI di 170, era considerato una persona dotata anche secondo uno studio della Liverpool John Moores University, che valutava tutte le azioni compiute da un giocatore durante una partita di calcio. Secondo uno studio del Journal of Sports Sciences pubblicato dal Guardian, un calciatore d’élite compie tra le 150 e le 250 azioni intense durante una partita, nelle quali deve elaborare in tempo reale e alla massima velocità possibile “un numero infinito di segnali visivi, istruzioni dell’allenatore, calcolo della forza e degli angoli, consapevolezza spaziale di una vasta area.” L’eccellenza si trova solitamente nel modo di trovare soluzioni e nel numero di alternative che una persona ha in tutte queste situazioni”.

Secondo Jana Martínez Piqueras “queste persone hanno una velocità di elaborazione più elevata perché i loro neuroni hanno più mielina ed è come andare con una fibra larga“.

