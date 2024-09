Barcellona-Napoli, i precedenti sono a favore dei blaugrana

Sono passati ai quarti in 20 delle 21 occasioni in cui non hanno perso fuori casa all’andata degli ottavi. Gli azzurri sempre eliminati quando non sono riusciti a vincere l’andata.

Barcellona e Napoli questa sera si affronteranno per gli ottavi di ritorno di Champions League. Con le statistiche riportate dal quotidiano catalano Sport, si può notare che i blaugrana siano usciti sempre vincenti dalle doppie sfide europee contro gli azzurri

Nella Champions 2019/20 il Napoli riuscì a strappare in casa un pareggio 1-1 (come è accaduto quest’anno), ma la squadra allora allenata da Gennaro Gattuso dovette arrendersi al Barcellona al ritorno con una sconfitta di 3-1.

Le due squadre si sono rincontrate nella stagione 2021/22, stavolta in Europa League, ai sedicesimi. Sulla panchina azzurra c’era Luciano Spalletti, su quella blaugrana l’attuale tecnico Xavi. In Spagna terminò 1-1, a Napoli un sonoro 4-2 per il Barça.

Secondo i dati di Opta, il Barcellona è passata ai quarti di finale in 20 delle 21 occasioni in cui non ha perso fuori casa all’andata degli ottavi; l’unica eccezione è stata nel 2002/03 contro un’altra italiana, ovvero la Juventus.

Il Napoli, invece, è sempre stato eliminato (11 volte su 11) quando non è riuscito a vincere il match d’andata in casa. La partita di stasera potrà quindi essere un’opportunità per ribaltare il record negativo.

Champions League, ritorno degli ottavi di finale, questa sera alle 21 scenderanno in campo Napoli e Barcellona: si riparte dall’1-1 dell’andata. Al Maradona a Lewandowski ha risposto Osimhen: tutto è ancora in parità, dunque, tra Barcellona e Napoli, in vista della gara di ritorno decisiva per il passaggio del turno, allo stadio Olimpico.

La partita tra Barcellona e Napoli, sarà trasmessa live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti, a bordocampo Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Federico Zancan.

Il match sarà però trasmesso anche in chiaro da Canale 5. In streaming invece sarà possibile seguire l’evento su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, Sky Go e Now.

