Barcellona-Napoli, dove vederla in tv e in streaming

L’incontrò sarà trasmesso da Sky e in chiaro anche da Canale 5. Streaming invece disponibile su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, Sky Go e NOW

Champions League, ritorno degli ottavi di finale, questa sera alle 21 scenderanno in campo Napoli e Barcellona: si riparte dall’1-1 dell’andata. Al Maradona a Lewandowski ha risposto Osimhen: tutto è ancora in parità, dunque, tra Barcellona e Napoli, in vista della gara di ritorno decisiva per il passaggio del turno, allo stadio Olimpico.

Il Napoli, settimo in A, viaggia verso la Catalogna senza grandi certezze: il pareggio contro il Torino è l’ennesimo 1-1 stagionale dopo quelli contro Cagliari, Genoa e Barcellona stesso, in una gara che però è stata costantemente in salita. Le vittorie contro Sassuolo e Juventus sembrano non aver fatto scattare la scintilla decisiva per la risalita.

La partita tra Barcellona e Napoli, sarà trasmessa live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti, a bordocampo Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Federico Zancan.

Il match sarà però trasmesso anche in chiaro da Canale 5. In streaming invece sarà possibile seguire l’evento su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, Sky Go e NOW

ilnapolista © riproduzione riservata