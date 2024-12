Zirkzee sarà l’uomo del prossimo mercato e il Napoli ha la forza economica per prenderlo

L’esperto di mercato Marchetti a radio Marte: «De Laurentiis fa tante telefonate, credo che abbia già sentito il Bologna»

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte ha parlato del futuro del Napoli e di Joshua Zirkzee che sarebbe tra i desideri per la prossima stagione

In caso di Champions League, ci sarà un progetto diverso rispetto all’Europa League?

«Il Napoli può permettersi di spendere più degli altri a prescindere, dal momento che la scorsa stagione ha chiuso con l’utile più alto della storia di Serie A, 80 milioni di euro, perché le italiane sono andate avanti anche in Europa e i costi sono diminuiti del 15% rispetto alla stagione precedente. Il fatto d’aver vinto con delle spese più basse ha portato il Napoli ad essere una società molto ricca ed anche di non fallire sportivamente quest’anno, per poi pensare di spendere ancora in estate per migliorare la sua squadra»

La forza economica del Napoli

«Il Napoli ha la forza di programmare la sua campagna acquisti indipendentemente dagli introiti della Champions League. Se vuole tornare ad essere protagonista in Europa, specie in caso di addio di Victor Osimhen, si deve correre il rischio di sostituire Victor con un giocatore bravo, ma più forte è difficile da trovare, quindi si può andare su qualche talento».

Contatti col Bologna per Zirkzee

Zirkzee piace molto al Napoli e ci sono già stati contatti col Bologna? «Penso di sì, perché Aurelio De Laurentiis fa tante telefonate. Bisogna capire la concorrenza: se arrivano anche le grandi d’Europa, può decidere il giocatore. Se lo vogliono Napoli, Milan o Bayern, ad esempio, sta a lui scegliere se preferisca il mare, la montagna o lo shopping».

Sarà il grande uomo mercato della prossima stagione? «Credo di sì. La curiosità sta nel vederlo giocare con altri calciatori d’alto livello: con tutto il rispetto, un conto è giocare con Orsolini e un altro è farlo con Kvaratskhelia, sebbene l’esterno italiano del Bologna stia facendo un campionato strepitoso e per il quale meriterebbe la Nazionale»

ilnapolista © riproduzione riservata