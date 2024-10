Per Zirkzee il Bologna vuole 50 milioni: l’Arsenal si è fatto avanti (Telegraph)

Il Bologna non vuole venderlo a gennaio e l’Arsenal potrebbe comprarlo solo quest’estate, in quanto ha già speso più di 200 milioni in questa stagione.

Tutta Europa si sta accorgendo di Joshua Zirkzee, il talento olandese del Bologna che quest’anno ha collezionato 8 gol e 4 assist in 22 presenze. L’Arsenal lo sta tenendo d’occhio, come riporta il Telegraph Sport:

“La necessità dell’Arsenal di trovare un altro attaccante è perché Gabriel Jesus ha riportato diversi infortuni nel corso dei mesi, mentre c’è anche incertezza sul futuro a lungo termine di Eddie Nketiah nel club. Il Bologna vorrebbe 50 milioni per il calciatore, l’Arsenal vuole aprire la trattativa ma deve stare attento con le finanze, in quanto ha speso oltre 200 milioni nel mercato estivo. Potrebbe quindi essere più probabile che il club londinese cominci a trattare quest’estate. Il Bologna ha, inoltre, chiarito che non ha intenzione di vendere l’olandese in questa sessione di mercato; il ds Di Vaio ha specificato che Zirkzee ha una clausola rescissoria valida solo per il Bayern Monaco, ex club dell’attaccante”.

Anche lo United si è mostrato interessato a Zirkzee (Daily Mail):

C’è la volontà dello United di migliorare la rosa a gennaio dopo l’inizio deludente. L’allenatore Erik ten Hag continua a svolgere un ruolo chiave dietro le quinte per quanto riguarda i piani del mercato di gennaio e le trattative sul rinnovo del contratto. Il Manchester United mira a reclutare un attaccante di supporto per Rasmus Hojlund a gennaio tra le preoccupazioni per lo sviluppo del loro acquisto da 72 milioni di sterline. Lo United in estate ha anche provato a prendere l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. L’attaccante del Brentford, Ivan Toney, potrebbe partire in una delle prossime due finestre con lo United che monitora la situazione dell’attaccante inglese. C’è anche l’attaccante del Porto, Mehdi Taremi, 31 anni. Il Man United ha inoltre preso di mira l’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee per risolvere il problema dei gol.

