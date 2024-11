Zielinski è un caso, Mazzarri lo schiera nonostante il veto di de Laurentiis (Corbo)

Ma il coraggio di Mazzarri in una decisione così impegnativa trova purtroppo in Zielinski una debole risposta. Prevedibile forse.

Zielinski è un caso, Mazzarri lo schiera nonostante il veto di de Laurentiis. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica.

Insistere sulla innovativa formula di 3-5-1-1 non convince l’allenatore che ha già rivendicato la sua autonomia richiamando Zielinski, nonostante il veto presidenziale.

Secondo De Laurentiis nella ecumenica conferenza di mercoledì un pur valoroso fantasista non dà il massimo se il suo agente l’ha promesso ad un’altra società, che sia l’Inter è il segreto più conosciuto del calcio italiano. Il coraggio di Mazzarri in una decisione così impegnativa trova purtroppo in Zielinski una debole risposta. Prevedibile forse.

Un caso aperto è Zielinski. Deve dimostrare di essere in piena forma e dare l’anima per Mazzarri e la squadra. Quello di ieri non vale il rischio di una rottura con il presidente. L’altro dubbio è la difesa a tre. Su questo può decidere l’allenatore. Per fortuna, senza retropensieri.

Ferrara incalza Mazzarri sull’esclusione Champions di Zielinski

Durante l’intervista post partita del tecnico del Napoli, Walter Mazzarri. ai microfoni di Dazn, Ciro Ferrara insiste con alcune domande su Zielinski che oggi ha giocato nella partita persa contro il Milan Se Zielinski è un giocatore importante per il Napoli perché è fuori dalla lista Champions «Perché quando fanno lista a inizio anno poi sono andati via tre giocatori potevamo metterne solo tre e si è pensato che loro sono il futuro del Napoli» Però è più facile valutare i giocatori in campionato che non in una competizione europea «Traoré purtroppo è arrivato dopo la malaria e non può giocare più di 25 minuti» «Non è detto che giocherà nelle prossime partite» Ferrara insiste: Se il Napoli li deve valutare allora devono giocare in campionato. Non si rinuncia a Zielinski contro il Barcellona perché sono due partite, dentro o fuori «Come ragionamento può essere giusto, ma è capitato che l’altro Traoré non era pronto e non ho potuto metterlo in campo. Oggi ha giocato perché ho pensato che col Milan era giusto farlo giocare. Non è detto che giocherà anche nelle prossime partite».

