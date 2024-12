Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva per problemi respiratori

L’ex patron della Fiorentina è al Policlinico Gemelli. Era già ricoverato da lunedì, ma la situazione si è aggravata.

L’ex proprietario della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per insufficienza respiratoria.

L’81enne era già stato ricoverato nel 2017 per un’ischemia cerebrale. A confermare la notizia è stato il suo press agent Angelo Perrone.

Cecchi Gori ricoverato

Nel programma tv Storie Italiane su Rai 1 Perrone ha affermato:

«Nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi respiratoria che ha richiesto il ricovero e il trasferimento di reparto ed è stato portato in terapia intensiva. La fortuna era che fosse già ricoverato da lunedì, ma nessuno si aspettava un aggravamento».

«Io ho sempre detto che vale tre punti come tutte le altre partite. Non c’è motivo per questo cam- panilismo esagerato. Quello che conta alla fine è che la Fiorentina vinca qualcosa, non che vinca contro la Juve. Ricordo che una volta invitai al Franchi Boniperti, entrammo a braccetto. È chiaro che poi in quei 90 minuti non ci si parlava e si lottava alla morte, ma sempre con lo spirito giusto. Non mi piace quando le co- se vanno oltre. Per fortuna durante la mia presidenza non c’è stato mai un problema di ordine pubblico, anche se gli arbitri certe volte…».

Suo padre come viveva le sfide con la Juve?

«La pensava più o meno come me. Anche se l’unica volta che l’ho visto fare a botte allo stadio è stata proprio durante un Fiorentina-Juve. Non era ancora presidente, era semplicemente un tifoso, e se la prese con uno juventino che lo fece arrabbiare parecchio».

