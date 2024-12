Sassuolo-Napoli, le probabili: Mario Rui in difesa al posto di Olivera (CorSport)

Di Lorenzo titolare dopo aver scontato il turno di squalifica. Juan Jesus riposerà solo se Calzona lo riterrà opportuno. Tridente offensivo con Kvara, Osimhen e Politano

Domani alle ore 18:00 ci sarà il recupero tra Sassuolo e il Napoli. Gli azzurri devono cercare di mettere fine al rendimento negativo in trasferta se vogliono sperare di avere un barlume di possibilità per la zona Europa.

La probabile formazione del Napoli secondo il Corriere dello Sport.

Napoli, torna Di Lorenzo in difesa. Mario Rui al posto di Olivera

Calzona, al Mapei, cambierà. Scoprirà il turnover in attacco e in difesa, con l’idea fondata che qualche valutazione sfiorerà anche la composizione del centrocampo.

A destra, nella linea difensiva del 4-3-3 che Ciccio esibirà anche domani da copione, tornerà Di Lorenzo al posto di Mazzocchi. E ancora: Olivera, tra i più positivi sia domenica sia con il Barcellona contro il giovanotto di nome Yamal (16 anni, tanti auguri), ha collezionato due partite consecutive intere e intense dopo uno stop per infortunio prolungato dal 25 novembre: i 180’ più recupero, e la Juve in prospettiva, trasformano in verosimile oltre che possibile il rientro di Mario Rui dall’inizio, 0 minuti di calcio da quando è arrivato Calzona. Fresco e pure bello carico. Discorso Juan Jesus: il tecnico lo farà riposare, in ottica Juventus, soltanto se riterrà di averlo visto stanco all’Unipol. L’errore capita. Punto.

Tridente offensivo con Kvara-Osimhen e Politano

A centrocampo, dicevamo, la riflessione riguarda il fiatone delle mezzali: Calzona non farebbe a meno né di Zielinski, l’uomo-qualità che interpreta a memoria i suoi ritmi e che vuole recuperare fino alla fine della stagione; né di Anguissa, tra i più amareggiati dopo la giornataccia in Sardegna e anche tra i più motivati a cambiare marcia: operazione che Frank deve completare al più presto, considerando che è di certo tra i calciatori del Napoli che più hanno sofferto del fenomeno dell’escursione termica (tra una stagione e l’altra).

Osi c’è. L’altro cambio in vista riguarda il tridente: Ngonge non recupera, al posto di Raspadori potrebbe esserci Politano. E poi, beh, Kvaratskhelia e Osimhen.

ilnapolista © riproduzione riservata