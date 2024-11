“Sarri vive uno dei momenti più difficili della sua vita non calcistica” (Pedullà)

Il giornalista spiega che ci vorrebbe maggiore umanità nei confronti del tecnico della Lazio che è stato preso come capro espiatorio

Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena privato, molto personale, che riguarda l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: “Spesso il mondo è becero: Maurizio Sarri sta vivendo uno dei momenti più difficili e delicati della sua vita (non calcistica), c’è chi lo sa eppure infierisce, gli basterebbe questo per infischiarsene del resto.

Il momento difficile di Sarri

La Lazio non sta facendo bene in campionato, le ultime tre partite non state buone (Supercoppa italiana compresa), la classifica non è bellissima ma all’interno di un punto a punto che lascia aperta una porta, a patto che la squadra riprenda un minimo di marcia. Lo scorso giugno Sarri era un eroe, ora è l’unico colpevole: ci sta, in un mondo di umori da social. E ci sta che in futuro decidano di salutarsi, a maggior ragione se il capro espiatorio è uno, così andranno alla ricerca di un altro. Magari sarà lui a spiegare presto e forse a comunicare qualcosa (se non ora, presto)”.

Pedullà parla di mancanza di umanità nei confronti di Sarri: “Reduce da virgolettati inventati (lui e le spaccature interne), basterebbe questo per capire. Ma c’è di più: quando nella vita uno ha altre – serie – preoccupazioni che esulano da un pallone che rotola, eppure ha la testa dentro i problemi della Lazio, forse un minimo di umanità servirebbe per essere uomini e non caporali. Qui non sono né uomini né caporali: si tratta, peggio, degli “orfanelli” dell’analcolico biondo”.

